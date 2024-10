Graphique du jour - HK.cash (02.10.2024)

Aujourd'hui, l'indice Hang Seng a connu une hausse spectaculaire de 8 %, atteignant un sommet local à 22 450 points. Cela marque le sixième jour consécutif de gains, porté par les récentes mesures de relance de la Chine et l'optimisme concernant un soutien économique accru. L'indice a enregistré une progression de 1 268 points, la plus forte en une seule journée depuis novembre 2022, et affiche désormais une hausse de 23 % au cours des six dernières séances de bourse. Cette résilience du Hang Seng survient malgré des données économiques mitigées et des inquiétudes persistantes autour du secteur immobilier chinois. Ce rallye a principalement été alimenté par la dernière série de mesures de relance de Pékin, qui représentent le plus important plan de soutien économique depuis les premiers jours de la pandémie de COVID-19. La Banque populaire de Chine (PBoC) a pris des mesures agressives pour stimuler l'économie et stabiliser les marchés financiers. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les principales mesures du plan de relance incluent : Baisse des taux d'intérêt : La PBoC a réduit son principal taux directeur de 1,7 % à 1,5 %.

Réduction du ratio de réserves obligatoires (RRR) : Une réduction de 0,5 % du RRR, injectant ainsi 1 000 milliards de RMB (142 milliards de dollars) dans le système bancaire.

Soutien aux marchés boursiers : Un fonds inédit de 800 milliards de RMB pour les marchés de capitaux, incluant des fonds pour prêter aux entreprises en vue de rachats d'actions et aux institutions financières non bancaires pour l'achat d'actions chinoises.

Mesures pour le marché immobilier : Les taux hypothécaires pour les prêts immobiliers existants ont été réduits d'environ 0,5 point de pourcentage, et le taux minimum de dépôt pour l'achat d'une seconde résidence a été abaissé de 25 % à 15 %.

Stimulation fiscale : Le Politburo chinois a annoncé son intention d'augmenter les dépenses fiscales, bien que les détails restent à venir.

Malgré des données économiques mitigées et les préoccupations autour du secteur immobilier chinois, la récente envolée du Hang Seng est avant tout motivée par ces mesures de relance. Plus de 770 milliards de dollars US de valeur marchande ont été restaurés aux actions hongkongaises, selon les données de Bloomberg. Les actions technologiques sont en tête de la hausse, avec Meituan en progression de 14 %, JD.com en hausse de 12 %, et Baidu en progression de 11 %. Les promoteurs immobiliers ont également enregistré des gains significatifs, avec Longfor en hausse de 26 % et China Resources Land en progression de 10,1 %. Le secteur des véhicules électriques (EV) a aussi bien performé, avec Li Auto en progression de 11,9 % et BYD en hausse de 7,1 %. Le robuste chiffre d'affaires à mi-journée de 235,4 milliards HKD reflète une forte participation des investisseurs, nombreux à se précipiter pour acheter des actions de peur de manquer cette hausse. Ce sentiment de "FOMO" (Fear of Missing Out) a été un facteur clé du récent rallye, bien que certains analystes avertissent que l'euphorie actuelle pourrait ne pas être soutenable à long terme. Ce tableau de marché complexe est accentué par la divergence entre Hong Kong et les autres marchés asiatiques. Alors que les actions hongkongaises ont flambé, les autres marchés asiatiques ont reculé, en raison de tensions croissantes au Moyen-Orient. L'indice Nikkei 225 du Japon a perdu 1,5 % et l'indice Kospi de la Corée du Sud s'est affaibli de 0,4 %, soulignant ainsi la nature singulière du rallye hongkongais. Facteurs clés à surveiller pour les traders et investisseurs dans les prochains jours : L'efficacité des mesures de relance de la Chine à stimuler une véritable croissance économique.

Un soutien politique supplémentaire, notamment des mesures budgétaires pour stimuler la consommation.

Les développements dans le secteur immobilier, qui demeure une préoccupation majeure pour l'économie chinoise.

Des facteurs mondiaux, notamment les tensions géopolitiques et les actions des grandes banques centrales.

Les données économiques à venir de la Chine, notamment les indices PMI des services et les chiffres du commerce extérieur. Les prix de l'indice Hang Seng resteront probablement sensibles à ces évolutions, ainsi qu'à tout changement dans les attentes de la politique chinoise. Le mouvement récent de l'indice l'a propulsé en territoire haussier, défini par une hausse de 20 % par rapport aux récents creux. Cependant, la tendance générale reste incertaine, soutenue par les mesures politiques mais confrontée à des faiblesses économiques sous-jacentes. Bien que de nouveaux gains soient possibles, les analystes suggèrent que le marché pourrait connaître une volatilité accrue dans les semaines à venir, à mesure que les investisseurs digèrent l'impact des récentes modifications de politique et attendent de nouvelles données économiques. La durabilité de cette tendance haussière dépendra largement de la capacité des mesures de relance à se traduire en améliorations tangibles des fondamentaux économiques chinois. Indice Hang Seng (intervalle D1) Le HK.cash s'approche du niveau de retracement de Fibonacci de 50 %, qui avait auparavant agi comme une forte résistance et conduit à des renversements de tendance significatifs. Le RSI s'approche d'une ligne de tendance haussière commencée en août 2023, tandis que le MACD est tombé à des niveaux observés pour la dernière fois à la mi-2015. Les deux oscillateurs signalent des conditions de survente. Le niveau clé pour les haussiers est de 22 845 ; un échec à franchir cette résistance pourrait donner aux baissiers l'élan nécessaire pour viser le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 20 891. Pour les mouvements futurs, la surveillance des flux des fonds spéculatifs sera cruciale pour évaluer le positionnement du marché. Source : xStation

