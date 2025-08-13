L'euro continuera-t-il à s'apprécier ? Inflation, Trump et Ukraine en jeu

Depuis le début de l'année 2025, l'euro est l'une des devises les plus performantes, avec le franc suisse, tandis que le dollar est devenu le bouc émissaire des politiques du président américain, enregistrant son pire premier semestre depuis 1973. Quels facteurs pourraient influencer le marché des devises dans les prochains jours ?

Données sur l'inflation aux États-Unis

L'euro a atteint son plus haut niveau depuis deux semaines face au dollar. Cette hausse s'explique en partie par une inflation inférieure aux prévisions aux États-Unis. De telles données poussent généralement la Réserve fédérale à baisser ses taux d'intérêt, ce qui affaiblit le dollar.

Ces données ont confirmé les attentes du marché, qui table sur une reprise des baisses de taux de la Réserve fédérale en septembre, entraînant une chute du dollar. Le marché table actuellement sur une probabilité de 96 % que la Fed abaisse ses taux de 25 points de base, mais les rumeurs d'une baisse de 50 points de base gagnent de plus en plus de soutien.

Les anticipations de baisse des taux en septembre sont soutenues non seulement par les données sur l'inflation, mais aussi par les déclarations de personnalités clés. Par exemple, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a fait valoir que la Fed devrait procéder à une nouvelle baisse massive de 50 points de base en septembre, comme elle l'a fait l'année dernière.

Les attaques de Trump

Les attaques du président Trump contre la Réserve fédérale et le Bureau américain des statistiques du travail constituent une menace pour les perspectives du dollar. Mardi, Trump a réitéré ses critiques à l'égard du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pour ne pas avoir baissé les taux d'intérêt.

Trump a également menacé de poursuivre Powell en justice pour les travaux de rénovation du siège de la Réserve fédérale à Washington, qui ont dépassé le budget initialement convenu.

Lundi, Trump a nommé l'économiste conservateur EJ Antoni pour remplacer le directeur du BLS, qu'il a licencié au début du mois après la publication des chiffres de l'emploi, ce qui rappelle de plus en plus les pays autocratiques, où les dirigeants des agences statistiques ou des banques centrales sont remplacés.

Ces mesures remettent de plus en plus en question l'indépendance de ces deux agences, ce qui nuit à l'image des États-Unis dans le monde et affaiblit l'attractivité de leur monnaie.

À l'incertitude politique aux États-Unis s'ajoute la géopolitique en Europe. Et voici un facteur qui a historiquement pesé négativement sur l'euro : le conflit en Ukraine.

Une paix possible en Ukraine

Les gains potentiels de l'euro par rapport au dollar pourraient être limités jusqu'à la réunion de vendredi entre le président Trump et le président russe Vladimir Poutine.

Rappelons que l'euro s'est considérablement affaibli dans les mois qui ont suivi le début de la guerre en Ukraine, passant d'environ 1,14 contre le dollar au début de 2022 à la parité en juillet, pour atteindre un plus bas d'environ 0,96 en septembre, soit une baisse de 16 % dans la zone euro.

Le marché anticipait un risque de récession plus important dans la zone euro qu'aux États-Unis, en raison de la dépendance au gaz russe et du retard pris par la BCE dans le relèvement des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ce qui expliquait en partie l'évolution des deux devises.

Analyse

Tant qu'il reste au-dessus de 1,16, niveau qui coïncide avec la moyenne mobile sur 50 sessions et le support clé, la tendance est haussière.

Le taux de change a connu une très forte tendance haussière cette année. Ces derniers jours, il a formé une figure de continuation appelée « drapeau », dont le franchissement offre un potentiel à court terme vers 1,20. Le RSI se situe à 58, ce qui n'offre pas encore de signaux de surachat, tandis que l'ADX autour de 25 indique une tendance en développement, pas faible, mais avec une marge de renforcement.

Conclusion

Dans un scénario de base où la Fed commencerait à réduire ses taux d'intérêt en septembre, dans un contexte de faiblesse du marché de l'emploi et avec Trump comme leader incontesté du marché, nous pensons que le dollar poursuivra sa tendance baissière au cours des prochains mois.

Si la paix progresse en Ukraine et que l'économie européenne montre des signes de reprise, l'euro pourrait progressivement se rapprocher de niveaux compris entre 1,20 et 1,25 par rapport au dollar, même si cette évolution ne se ferait pas sans heurts.