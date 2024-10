Graphique du jour - HK.cash (08.10.2024)

Le marché boursier de Hong Kong a connu un revirement spectaculaire aujourd'hui, l'indice Hang Seng ayant chuté de 10 %, enregistrant ainsi sa pire performance en une seule journée depuis la crise financière de 2008. Cette chute brutale intervient après un récent rebond qui avait propulsé Hong Kong au rang de marché majeur le plus performant de l'année, soulignant la nature volatile des marchés financiers de la région. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La chute brutale des actions de Hong Kong contraste fortement avec les performances des marchés de la Chine continentale. Alors que le Hang Seng a chuté, le Shanghai Composite a augmenté de 3,1 % et le CSI 300 de 4 %. Cette divergence souligne la dynamique complexe entre les deux marchés et leurs bases d'investisseurs différentes. Le principal catalyseur de ce repli semble être la déception causée par l'absence de nouvelles mesures de relance spécifiques de la part des autorités chinoises. Une conférence de presse tenue par la Commission nationale pour le développement et la réforme (CNDR) n'a pas apporté le soutien économique supplémentaire que les investisseurs espéraient. Cette déception est survenue alors que la Chine avait annoncé, avant la Semaine d'or, ses mesures de relance les plus agressives depuis la pandémie, notamment des prêts bon marché pour le rachat d'actions et un programme d'échange permettant aux investisseurs institutionnels d'accéder à des liquidités pour l'achat d'actions. Les analystes estiment que les prises de bénéfices ont également joué un rôle dans la baisse d'aujourd'hui, les investisseurs cherchant à verrouiller leurs gains à la suite de la forte hausse récente. Le secteur de l'immobilier a été particulièrement touché, les promoteurs immobiliers de Chine continentale cotés à Hong Kong ayant chuté de 11 %, ce qui pourrait constituer l'une des plus fortes baisses en pourcentage pour ce secteur depuis des années. Cette situation met en évidence les inquiétudes persistantes concernant le marché immobilier chinois et son impact sur l'économie en général. De plus, la volatilité est à son plus haut niveau. Malgré la chute, le chiffre d'affaires des actions chinoises a atteint le niveau record de 2,6 billions de yuans (368 milliards de dollars), ce qui indique une activité importante de la part des investisseurs et des points de vue potentiellement contradictoires sur l'orientation du marché. Le volume élevé des échanges suggère que si certains investisseurs ont vendu, d'autres ont vu dans cette baisse une opportunité d'achat. En Chine continentale, certains secteurs se sont montrés dynamiques malgré les turbulences générales du marché. Les fabricants de matériel technologique, les courtiers, les entreprises du secteur de la santé et les constructeurs ont enregistré des gains importants. Le sous-indice CSI des semi-conducteurs a fait un bond de 16,4 % et le sous-indice des courtiers a progressé de 10,6 %. Les indices thématiques allant de la biotechnologie à la défense et aux véhicules électriques ont augmenté de plus de 10 %. Au milieu de la volatilité du marché, les régulateurs chinois ont exhorté les institutions financières à renforcer les contrôles sur l'effet de levier et à empêcher les prêts bancaires d'entrer illégalement sur le marché boursier. Cette attitude prudente suggère que les autorités se méfient de la spéculation excessive et tentent de maintenir la stabilité du système financier. À l'avenir, les investisseurs surveilleront de près tout signe de soutien économique supplémentaire de la part de Pékin. Le prochain catalyseur potentiel pourrait être la conférence de presse du ministère des finances et la réunion de l'Assemblée nationale populaire qui se tiendront à la fin du mois et au cours desquelles de plus amples détails sur l'expansion budgétaire pourraient être fournis. La pérennité des gains récents et l'efficacité des mesures de relance économique de la Chine resteront probablement au centre des préoccupations des investisseurs dans les semaines et les mois à venir. L'évolution du marché aujourd'hui nous rappelle brutalement la nature imprévisible des marchés émergents et l'influence significative que la politique gouvernementale peut avoir sur le sentiment des investisseurs. Alors que la Chine continue de faire face à des défis économiques, notamment une reprise post-pandémique lente et des problèmes persistants dans le secteur immobilier, les acteurs du marché devront rester vigilants et se préparer à une volatilité accrue. HK.cash (intervalle D1) L'indice Hang Seng a franchi le niveau de retracement de Fibonacci de 50 %, corrigeant à la baisse le retracement de 61,8 %. Au cours des deux dernières années, le niveau des 22 845 a fait office de très forte résistance à trois reprises, déclenchant d'importantes corrections. Historiquement, après avoir franchi le niveau de Fibonacci de 61,8 %, l'indice a continué à se vendre. Les moyennes mobiles de 100 jours et de 50 jours pointent toutes deux vers le niveau de 78,6 % de Fibonacci, qui a servi de support à plusieurs reprises lors de corrections. Un test de ce niveau a souvent entraîné un rebond avant d'autres mouvements. Le RSI est toujours dans une tendance haussière, mais celle-ci pourrait être bientôt rompue, tandis que le MACD continue de favoriser les haussiers.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."