Graphique du jour - HK.cash (12.02.2025)

L'indice Hang Seng a progressé de 1,6 % aujourd'hui, principalement en raison d'une hausse des valeurs technologiques, l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle ayant pris le pas sur les inquiétudes concernant la politique de la Réserve fédérale américaine. Les gains de l'indice de référence ont été portés par les géants de la technologie Alibaba et Tencent, bien que la plateforme de livraison de nourriture Meituan ait pesé sur l'indice. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile AI Catalyst Les valeurs technologiques chinoises cotées à Hong Kong ont connu une dynamique importante, l'indice sectoriel ayant grimpé de 2,7 %. Les actions d'Alibaba ont bondi de 6,6 % à la suite d'informations faisant état d'une collaboration potentielle avec Apple sur des fonctionnalités d'IA pour le marché chinois. Cette évolution, associée à l'émergence récente de DeepSeek et aux bonnes performances des modèles d'IA chinois dans les indices de référence mondiaux, a ravivé la confiance des investisseurs dans les capacités de la Chine en matière d'IA. Divergence de valorisation Malgré les récents gains, les actions chinoises continuent de se négocier à des valorisations attractives par rapport à leurs homologues mondiaux. L'indice MSCI China trade à environ 12 fois les bénéfices estimés, soit moins de la moitié du ratio P/E de 26 fois de l'indice S&P 500, ce qui crée potentiellement des opportunités pour les investisseurs value. Cet écart de valorisation a commencé à attirer les hedge funds mondiaux, BNP Paribas ayant indiqué que 7 % des investisseurs interrogés prévoyaient d'augmenter leurs allocations en Chine en 2025. Actions chinoises sous-évaluées. Source : Bloomberg L. P. Des vents contraires sur les marchés Si l'engouement pour l'IA entraîne des gains, plusieurs défis persistent : La dernière révision de l'indice MSCI supprimera 20 actions chinoises de ses indices de référence, ce qui met en évidence les préoccupations persistantes des investisseurs institutionnels

L'impact potentiel sur le marché de l'introduction en bourse prochaine de CATL pourrait mettre à rude épreuve les liquidités

Les inquiétudes persistantes concernant les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et la politique de la Réserve fédérale

La faiblesse de la confiance des consommateurs en Chine continentale Perspectives à court terme L'attention du marché se concentrera sur les prochaines données américaines sur l'inflation et les chiffres économiques chinois du quatrième trimestre pour des indications directionnelles. Alors que les flux institutionnels montrent les premiers signes d'un retour aux actions chinoises, la durabilité du rallye induit par l'IA reste subordonnée à la publication de bénéfices solides par les entreprises, les résultats trimestriels à venir d'Alibaba constituant un test clé pour le sentiment du marché. HK.cash (intervalle D1) L'indice Hang Seng trade au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % et a franchi la ligne de tendance baissière qui a débuté début octobre. Les haussiers viseront à pousser le prix au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %, tandis que les baissiers tenteront de le ramener sous la ligne de tendance. En cas de succès, ils pourraient viser un nouveau test du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % et des SMA clés. Le RSI présente une divergence haussière depuis la mi-janvier, avec un possible ralentissement à l'approche de la zone de surachat. Parallèlement, la MACD continue d'afficher une nette divergence haussière. Source : xStation

