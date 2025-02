Graphique du jour - HK.cash (21.02.2025)

L'indice Hang Seng a connu une hausse spectaculaire aujourd'hui, enregistrant sa plus forte progression en une seule journée au cours des derniers mois, les valeurs technologiques chinoises ayant mené un rebond généralisé. L'indice a clôturé en hausse de 3,7 % à 23 362,09, le secteur technologique connaissant sa plus forte hausse en trois ans, principalement grâce aux résultats exceptionnels d'Alibaba et à l'optimisme croissant autour des capacités de la Chine en matière d'intelligence artificielle. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Renaissance du secteur technologique Les actions d'Alibaba ont grimpé de près de 14 % après avoir annoncé des résultats trimestriels impressionnants, avec des revenus dépassant les estimations et une forte croissance de ses activités principales. La poussée agressive de l'entreprise dans l'intelligence artificielle, en particulier la déclaration du PDG Eddie Wu sur le développement de l'AGI comme « objectif principal », a ravivé l'intérêt des investisseurs pour les valeurs technologiques chinoises. L'indice Hang Seng Tech a grimpé de 6,37 % pour atteindre des niveaux jamais vus depuis début 2022, marquant une entrée décisive dans le territoire du marché haussier. Surperformance technologique. Source : Bloomberg L.P. Catalyseur de l'IA et soutien politique La récente percée de DeepSeek en matière d'IA a donné un nouvel élan au rallye, ce qui a entraîné une réévaluation plus large du potentiel des entreprises technologiques chinoises dans la course mondiale à l'IA. La récente rencontre du président Xi Jinping avec Jack Ma et d'autres dirigeants du secteur technologique a également renforcé le sentiment, suggérant un environnement réglementaire plus favorable au développement du secteur. Ce changement d'orientation politique a contribué à générer un gain remarquable de 1 300 milliards de dollars sur les actions chinoises, alors que les fonds mondiaux se précipitent sur le marché. Réformes structurelles et transition économique Bien que la réaction immédiate du marché soit extrêmement positive, certains analystes restent prudents. Ron Temple, stratège en chef des marchés chez Lazard Inc., préconise une approche de « location plutôt que d'achat », soulignant la nécessité de réformes structurelles majeures pour soutenir ces poussées de croissance. Ce point de vue gagne en pertinence alors que les responsables chinois, sous la direction du Premier ministre Li Qiang, font pression pour un rééquilibrage économique en faveur de la consommation intérieure et de l'expansion du secteur des services. Perspectives À l'avenir, la trajectoire du marché sera probablement influencée par plusieurs facteurs clés : Le succès des efforts de rééquilibrage économique de la Chine vers une croissance tirée par la consommation

L'évolution des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, en particulier dans le cadre des discussions entre le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, et son homologue chinois, Liu Kun

L'évolution des capacités de la Chine en matière d'intelligence artificielle et la compétitivité mondiale de son secteur technologique

L'efficacité des mesures gouvernementales visant à soutenir les entreprises privées et les marchés de capitaux La reprise actuelle, bien qu'impressionnante, nécessitera un soutien politique soutenu et des progrès concrets dans les réformes économiques pour maintenir son élan jusqu'en 2025. HK.cash (intervalle D1) Le Hang Seng, représenté par HK.cash, se rapproche de son plus haut d'octobre à 23 471. Pour les haussiers, la prochaine résistance est fixée au plus haut de décembre 2021 à 24 331, suivi du sommet inférieur d'un double sommet à 25 114. Les baissiers, quant à eux, tenteront de casser le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %, en visant le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. Le RSI est en zone de surachat, ce qui pourrait suggérer une correction ou un ralentissement potentiel. Pendant ce temps, la MACD continue d'afficher une divergence haussière. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."