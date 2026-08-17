Graphique du jour : l'EUR/USD vise les 1,1600 ! La saison du dollar serait-elle terminée ?

La paire EURUSD reprend sa dynamique haussière après le week-end (+0,3 %) et s'approche du seuil psychologique de 1,1600 pour la première fois depuis deux mois. Le marché revoyait de plus en plus à la baisse ses anticipations concernant une politique restrictive de la Fed, et la prime géopolitique sur le dollar s'effrite face à une série de données américaines décevantes.

Analyse technique : EURUSD (D1)

Après un ralentissement au cours de la première quinzaine d’août, l’EURUSD tente de sortir de sa phase de consolidation et s’élève au-dessus des moyennes mobiles exponentielles à 100 et 10 jours (EMA100 / violet foncé ; EMA10 / jaune). La paire a progressé de près de 0,6 % depuis vendredi, amorçant un test de la résistance établie en juin. Le RSI se trouve à la limite de la zone de surachat (c'est-à-dire au-dessus de 70 ; il est actuellement à 65), ce qui pourrait limiter la progression au-delà du seuil psychologique de 1,1600, d’autant plus en l’absence de nouveaux catalyseurs macroéconomiques (l’inflation de la zone euro ne sera publiée que mercredi, et les PMI vendredi).

La séance d’aujourd’hui sera déterminante. Une clôture au-dessus de 1,1600 devrait consolider la tendance haussière récemment établie, même en cas de surprises défavorables à l’euro (IPCH ou PMI nettement plus faibles que prévu). À l’inverse, si le cours revient vers le niveau de clôture de vendredi, la poursuite de la faiblesse du dollar dépendra des prochains signaux émanant de l’économie américaine, et l’EURUSD devrait rester dans la fourchette 1,1550 – 1,1600.

Source: xStation5

Les anticipations concernant la Fed atteignent un nouveau plus bas

Le principal facteur à l'origine de la hausse de la paire EUR/USD est le recul des anticipations de hausses des taux d'intérêt américains. Les deux dernières semaines ont été marquées par une série de données macroéconomiques décevantes, privant les faucons de la Fed d’arguments pour faire pression en faveur d’une hausse des taux. L’emploi non agricole (NFP) a reculé de manière inattendue d’environ 20 000 postes en juillet, l’inflation sous-jacente a chuté à son plus bas niveau depuis 2021 et la consommation a perdu de son élan en raison de la hausse des prix à la pompe (baisse inattendue de 0,6 % en glissement mensuel des ventes au détail).

L'inflation américaine ralentit tant du côté des consommateurs (IPC) que des producteurs (IPP). Il est important de noter que ce ralentissement de la hausse des prix s'observe également dans les secteurs moins volatils et moins sensibles aux fluctuations du prix du pétrole (inflation sous-jacente, graphique du bas). Source : XTB Research, données Macrobond

Suite à ces évolutions, le marché — qui avait initialement fait le « sale boulot » à la place de la Fed en resserrant les conditions financières malgré des taux d’intérêt inchangés (hausse des rendements, correction boursière) — a complètement renversé la situation et est passé à l’offensive. Les probabilités implicites dans les swaps d’une hausse des taux avant la fin de 2026 sont passées, en l’espace d’une semaine, d’une certitude à 85 %, tandis que la probabilité d’une hausse en septembre (auparavant entièrement anticipée) s’établit désormais à moins de 30 %. Un remaniement s’est également produit sur le marché obligataire. Les rendements américains à 10 ans se situent à 7 points de base en dessous de leurs sommets de fin juillet, et le rebond de l’écart de rendement entre l’Allemagne et les États-Unis a servi de tremplin à la paire EUR/USD.

La trajectoire prévue des hausses de taux aux États-Unis est à la baisse (actuellement : en rouge ; il y a une semaine : en bleu ; il y a quatre semaines : en gris). Le graphique montre le nombre de hausses de taux anticipées par le marché pour une réunion donnée de la Fed (la première hausse complète n'est désormais anticipée que pour janvier 2027). Source : XTB Research, données Bloomberg

L'écart de rendement entre les obligations allemandes et américaines à 10 ans (graphique du bas, en rouge) a favorisé la poursuite de la hausse de la paire EUR/USD. Source : XTB Research, données Bloomberg

Le marché réduit ses positions baissières sur l’EUR/USD

Parallèlement aux mouvements du marché au comptant, un remaniement clair s’opère sur le marché des produits dérivés, signalant un changement de sentiment des investisseurs à long terme à l’égard de cette paire de devises majeure. Bien que les positions spéculatives nettes, selon les données de la CFTC, indiquent toujours une prédominance des positions courtes, le marché des options affiche une baisse significative de la prime que les investisseurs paient pour se couvrir contre les baisses de l’EUR/USD.

Cela s’explique en grande partie par le fait que l’attention du marché s’est déplacée du pétrole vers la Fed et les données macroéconomiques nationales. De plus, alors que le Brent se négocie toujours près de 90 dollars le baril, la volatilité des cours a diminué, et la BCE — plus sensible aux risques liés aux prix de l’énergie (non seulement le pétrole, mais aussi le gaz naturel) — dispose actuellement de plus d’arguments en faveur de hausses de taux que la Fed.

Taux au comptant normalisé de l'EUR/USD (en bleu) et « Real Skew » (en orange). Des valeurs négatives du « Real Skew » indiquent que le marché paie une prime plus élevée pour se couvrir contre une baisse de l'EUR/USD. La guerre au Moyen-Orient a fait chuter brutalement cet indicateur sous la barre de zéro, mettant en évidence un risque géopolitique asymétrique favorable au dollar (alors même que la BCE reste plus restrictive que la Fed). Cependant, au cours de la semaine dernière, cette prime a considérablement diminué (rebondissant vers zéro). Source : XTB Research, données Bloomberg

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Aleksander Jablonski, analyste quantitatif chez XTB