⬆️Graphique du jour : L'indice US500 atteint de nouveaux sommets historiques (16.04.2026)

Points clés L'indice US500 atteint des sommets historiques : L'indice a franchi la barre des 7 000 points et teste actuellement le niveau des 7 050 points, porté par l'espoir d'une désescalade du conflit avec l'Iran et la réouverture potentielle du détroit d'Ormuz.

L'indice a franchi la barre des 7 000 points et teste actuellement le niveau des 7 050 points, porté par l'espoir d'une désescalade du conflit avec l'Iran et la réouverture potentielle du détroit d'Ormuz. Résultats bancaires solides : Les géants de Wall Street (dont Goldman Sachs et Citi) ont ouvert la saison des résultats en dépassant les attentes, grâce à la reprise des activités de banque d'investissement et des fusions-acquisitions.

Les géants de Wall Street (dont Goldman Sachs et Citi) ont ouvert la saison des résultats en dépassant les attentes, grâce à la reprise des activités de banque d'investissement et des fusions-acquisitions. Fort élan du secteur technologique : Les bénéfices records de TSMC (+58 % en glissement annuel) stimulent le moral dans l'ensemble du secteur de l'IA à la veille de la publication des résultats de Netflix, pour lesquels le marché anticipe une nouvelle croissance du nombre d'abonnés et une monétisation efficace.

L'indice US500 a franchi la barre des 7 000 points mardi et a ensuite atteint de nouveaux sommets historiques lors de la séance de mercredi, dans l'attente du début des négociations entre l'Iran et les États-Unis. L'indice US500 teste actuellement la zone des 7 050 points, enregistrant ainsi sa quatrième séance consécutive de forte hausse. Le principal moteur est, bien sûr, l'espoir d'une fin du conflit en Iran. L'Iran indique lui-même qu'en cas d'issue positive des pourparlers, il serait en mesure d'autoriser l'utilisation des eaux omanaises pour ouvrir le détroit d'Ormuz, avec la garantie que les navires ne seront pas attaqués. Néanmoins, du point de vue de l'ensemble de Wall Street, les résultats financiers des entreprises sont également essentiels. Le secteur bancaire a connu un solide début de saison des résultats du premier trimestre 2026, principalement grâce à un rebond impressionnant de la banque d'investissement et de l'activité dans le domaine des fusions-acquisitions. Goldman Sachs a agréablement surpris le marché en annonçant une hausse de 48 % de ses commissions de banque d'investissement et un chiffre d'affaires record dans le négoce d'actions, même si, dans le même temps, la banque a déçu dans le segment FICC.

Citigroup a réalisé son meilleur chiffre d'affaires depuis dix ans, augmentant ses bénéfices de 42 % grâce à une transformation opérationnelle efficace.

JPMorgan Chase et Bank of America ont également dépassé les prévisions de bénéfices, soutenues par des revenus d'intérêts stables, même si, dans le cas de JPMorgan, les investisseurs se sont inquiétés des prévisions de dépenses plus élevées que prévu pour le reste de l'année.

Wells Fargo a affiché la plus faible performance du groupe ; bien qu'elle ait dépassé les prévisions de bénéfice par action, elle a déçu les marchés avec un chiffre d'affaires en baisse et des prévisions prudentes concernant le revenu net d'intérêts (NII), reflétant l'impact variable de la persistance de taux d'intérêt élevés sur les modèles économiques individuels des géants de Wall Street. Les attentes concernant les résultats de Netflix attendus aujourd'hui sont élevées, et le marché compte sur une confirmation de l'efficacité de la nouvelle stratégie de monétisation et de la lutte contre le partage de mots de passe. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires d'environ 12,17 milliards de dollars (soit une hausse de 15,4 % en glissement annuel) et un gain net de plus de 4,5 millions d'abonnés, principalement tiré par le segment publicitaire en plein essor, qui représente déjà une part significative des nouvelles inscriptions.

Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux données concernant la marge d'exploitation, qui devrait atteindre un niveau record de 32 %, ainsi qu'aux commentaires de la direction sur les hausses de prix prévues et le développement de l'offre de streaming en direct. D'autre part, le géant taïwanais TSMC a déjà présenté des résultats records pour le premier trimestre 2026, qui ont donné un puissant élan de croissance à l'ensemble du secteur technologique. La société a enregistré une impressionnante hausse de 58 % de son bénéfice net par rapport à l'année précédente, atteignant 18,1 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 36 milliards de dollars, grâce à la demande inébranlable en semi-conducteurs de pointe destinés à l'intelligence artificielle.

Le maintien d'une marge brute aussi élevée que 66,2 % confirme la position dominante de TSMC en tant que maillon clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'IA, ce qui, combiné à une croissance des ventes de 40 % en glissement annuel, place l'entreprise parmi les principaux bénéficiaires de la révolution technologique actuelle.

Bien que TSMC ne fasse pas partie de l'indice S&P 500, elle figure parmi les plus grandes entreprises mondiales, est cotée via des ADR à la Bourse de New York (NYSE) et exerce une influence considérable sur le sentiment des autres entreprises technologiques.

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