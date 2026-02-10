Graphique du jour 🗽 Le rebond de l'indice US100 se poursuit grâce aux résultats de la saison des résultats aux États-Unis

Les contrats à terme Nasdaq 100 (US100) sont en hausse de 0,15 % aujourd'hui, se rapprochant de la barre des 26 000 points. L'indice semble à deux doigts d'atteindre un niveau record, alors même que la vente massive de plusieurs poids lourds technologiques tels que Microsoft et Palantir se poursuit. Par ailleurs, la saison des résultats du quatrième trimestre 2025 a désormais clairement dépassé son point médian, et le marché reçoit une série de signaux qui peuvent être interprétés sans excès. Le tableau est cohérent et répétitif : les entreprises tiennent leurs promesses, les révisions sont à la hausse et la croissance des bénéfices reste à deux chiffres.

Ce que nous savons avec certitude (59 % des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats)

76 % des entreprises ont dépassé les attentes en matière de BPA et 73 % ont dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires.

des entreprises ont dépassé les attentes en matière de BPA et ont dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires. Les bénéfices publiés sont, en moyenne, 7,6 % supérieurs aux estimations , ce qui correspond globalement à l'historique (entre les moyennes sur 5 et 10 ans).

, ce qui correspond globalement à l'historique (entre les moyennes sur 5 et 10 ans). Les revenus sont, en moyenne, supérieurs de 1,4 % aux estimations (inférieurs à la moyenne sur 5 ans de 2,0 %, mais conformes à la moyenne sur 10 ans de 1,4 %).

(inférieurs à la moyenne sur 5 ans de 2,0 %, mais conformes à la moyenne sur 10 ans de 1,4 %). Le taux de croissance des bénéfices combiné s'établit à 13,0 % en glissement annuel pour le S&P 500. S'il se maintient, ce serait le cinquième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres des bénéfices.

s'établit à pour le S&P 500. S'il se maintient, ce serait le de croissance à deux chiffres des bénéfices. Le taux de croissance combiné des revenus est de 8,8 % en glissement annuel , ce qui serait le rythme le plus soutenu depuis le troisième trimestre 2022 (11,0 %) et le 21e trimestre consécutif de croissance des revenus pour l'indice.

est de , ce qui serait le rythme le plus soutenu depuis le (11,0 %) et le de croissance des revenus pour l'indice. Révisions en cours de saison : au 31 décembre, le marché tablait sur une croissance des bénéfices de 8,3 % pour le quatrième trimestre ; aujourd'hui, il table sur une croissance de 13,0 % , reflétant des surprises positives au niveau du BPA et une tendance à la hausse dans l'ensemble.

au 31 décembre, le marché tablait sur une croissance des bénéfices de pour le quatrième trimestre ; aujourd'hui, il table sur une croissance de , reflétant des surprises positives au niveau du BPA et une tendance à la hausse dans l'ensemble. Prévisions pour le premier trimestre 2026 : 23 entreprises ont publié des prévisions négatives pour le BPA, tandis que 28 ont publié des prévisions positives.

entreprises ont publié des prévisions négatives pour le BPA, tandis que ont publié des prévisions positives. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois du S&P 500 est de 21,5, soit un niveau supérieur à la moyenne sur 5 ans (20,0) et à la moyenne sur 10 ans (18,8). Cela est important car le marché n'est pas « bon marché », ce qui confère une importance supplémentaire à la qualité des résultats.

Pourquoi les entreprises technologiques et celles exposées à l'international semblent-elles plus attractives actuellement ?

Les données permettent d'aborder la question sous un angle pratique, à savoir l'exposition géographique des revenus. Avec un dollar américain plus faible, les entreprises qui génèrent davantage de ventes en dehors des États-Unis affichent une croissance nettement plus forte.

Entreprises dont >50 % des ventes sont réalisées aux États-Unis : bénéfices +10,0 % en glissement annuel , revenus +7,7 % en glissement annuel

, Entreprises dont >50 % des ventes sont réalisées en dehors des États-Unis : bénéfices +17,7 % en glissement annuel, revenus +11,9 % en glissement annuel

Voici la nuance analytique essentielle : NVIDIA est le principal contributeur à cette surperformance. Si l'on exclut NVIDIA du groupe « plus exposé à l'international », la croissance ralentit à +12,0 % pour les bénéfices et +9,9 % pour les revenus. L'écart se réduit, mais il ne disparaît pas, ce qui suggère que le vent favorable des taux de change et une exposition mondiale plus large sont réels, NVDA apportant un coup de pouce supplémentaire.

Qu'est-ce qui a stimulé le taux de croissance ces derniers jours ?

Au cours de la semaine dernière, l'amélioration du taux de croissance des bénéfices a été principalement due à des surprises positives au niveau du BPA, notamment dans les secteurs des services de communication, de la santé et de la finance .

. Depuis le 31 décembre, les contributions les plus importantes à la hausse du taux de croissance des bénéfices proviennent des secteurs de l'industrie, des technologies de l'information et des services de communication.

Du côté des revenus (depuis le 31 décembre), les contributions les plus importantes à l'amélioration de la croissance des revenus proviennent des secteurs des technologies de l'information, des services de communication, de la santé et de l'industrie.

Neuf des onze secteurs affichent une croissance des bénéfices en glissement annuel, les secteurs des technologies de l'information, de l'industrie et des services de communication arrivant en tête.

Deux secteurs affichent une baisse de leurs bénéfices en glissement annuel : les biens de consommation discrétionnaire et les soins de santé.

US100 (période H1)

L'indice US100 se négocie au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (ligne rouge) et se situe à environ 1 000 points en dessous de son plus haut historique, proche de 26 400.

Source: xStation5

Source: xStation5