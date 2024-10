Graphique du jour : l'Or (18.10.2024)

Les contrats à terme sur l'or ont dépassé la barre des 2 700 dollars l'once pour la première fois, établissant un nouveau record historique, le métal précieux défiant les dynamiques conventionnelles du marché. Le contrat de décembre a atteint 2 725,40 dollars, en hausse de 0,66 %, tandis que l'or au comptant a grimpé de 0,71 % pour atteindre 2 711,94 dollars. La performance impressionnante du lingot s'inscrit dans le contexte d'un renforcement du dollar américain, qui a gagné environ 4 % au cours des trois dernières semaines. Cette défiance à l'égard de la corrélation inverse souligne les facteurs uniques à l'origine de la reprise actuelle de l'or. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les tensions géopolitiques restent au premier plan, le conflit en cours au Moyen-Orient, en particulier la guerre entre Israël et le Hamas, alimentant le sentiment de risque. Des événements récents, notamment l'élimination d'un dirigeant clé du Hamas, ont encore intensifié les inquiétudes du marché, entraînant des flux de capitaux vers des actifs sûrs, malgré la vigueur du dollar. L'approche de l'élection présidentielle américaine ajoute une nouvelle couche d'incertitude. Les sondages indiquant des résultats divergents, les investisseurs se positionnent de plus en plus en fonction de la volatilité potentielle. Cette stratégie de « couverture électorale » s'est traduite par des positions acheteuses croissantes sur l'or, les acteurs du marché cherchant à diversifier leurs portefeuilles en prévision d'éventuelles turbulences politiques. Les attentes en matière de politique des banques centrales continuent d'influencer les prix de l'or. Si le récent ton hawkish de la Réserve fédérale a soutenu la vigueur du dollar, les investisseurs continuent d'envisager des baisses de taux potentielles à moyen terme. Ce sentiment prospectif peut contribuer à l'attrait de l'or, même face à un dollar plus fort. Les fondamentaux de la demande restent solides, les banques centrales poursuivant leurs achats de lingots. Les investisseurs institutionnels occidentaux manifestent un regain d'intérêt pour les ETF adossés à l'or, dont les avoirs sont en passe de connaître leur cinquième mois consécutif d'afflux, la plus longue série depuis 2020. Le sentiment du marché dans le secteur de l'or reste résolument haussier. Lors de la récente conférence de la LBMA, les experts du secteur ont prévu que les prix de l'or atteindraient 2 917 dollars l'once fin octobre 2025, soulignant les perspectives positives à long terme pour le métal précieux. En résumé, la hausse record de l'or se produit malgré la récente vigueur du dollar, sous l'effet conjugué de la prime de risque géopolitique, de la couverture pré-électorale, de la très forte demande physique et des ETF, et des attentes en matière de politique monétaire à long terme. Alors que les incertitudes mondiales persistent, l'or continue de susciter l'intérêt des investisseurs, franchissant des niveaux techniques clés et affirmant son rôle de valeur refuge privilégiée. La capacité du métal précieux à se redresser face à un dollar plus fort souligne l'interaction complexe des facteurs qui influencent actuellement le marché de l'or. Or (intervalle D1) L'or s'échange actuellement en hausse de 0,7 %. Il a atteint un nouveau sommet historique. Le premier support sera le précédent plus haut de 2685$ l'once. En dessous se trouve également une SMA de 15 jours, qui agit comme un support dans cette course à la hausse. Le RSI entre dans la zone de survente, ce qui peut donner aux haussiers un argument supplémentaire pour la croissance des prix si l'indicateur reste élevé. Le MACD donne à nouveau un signal d'achat sur le graphique quotidien. Pour que les baissiers reprennent le contrôle, le support fixé au précédent sommet puis à la SMA de 15 jours doit être cassé. Source: xStation

