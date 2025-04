Graphique du jour - NZDUSD (18/04/2025)

Le dollar néo-zélandais s'est négocié à la baisse vendredi face au dollar américain, s'établissant à 0,591 $, les données sur l'inflation supérieures aux prévisions n'ayant pas réussi à faire dérailler les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la RBNZ. La hausse de l'inflation ne modifie pas la trajectoire des baisses de taux Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le taux d'inflation annuel de la Nouvelle-Zélande a augmenté à 2,5 % au premier trimestre 2025, légèrement au-dessus des prévisions du marché qui tablaient sur 2,3 %, marquant ainsi la première hausse du taux annuel depuis le deuxième trimestre 2022. Malgré cette légère hausse, l'inflation reste confortablement dans la fourchette cible de 1 à 3 % de la RBNZ pour le troisième trimestre consécutif. Les mesures de l'inflation sous-jacente ont continué de s'atténuer, la médiane pondérée passant de 2,6 % à 2,2 %, renforçant les anticipations d'une poursuite du cycle d'assouplissement de la banque centrale. Les marchés continuent d'anticiper une nouvelle baisse de 25 points de base lors de la réunion de politique monétaire de la RBNZ le 28 mai, les taux devant atteindre leur niveau le plus bas à 2,75 % d'ici la fin de l'année. Les inquiétudes liées à la guerre commerciale pèsent sur le kiwi Le NZD/USD a mis fin à sa récente série de sept jours de hausse, les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine jetant une ombre sur l'économie néo-zélandaise, très dépendante des exportations. En tant que grand exportateur agricole vers la Chine, la Nouvelle-Zélande reste particulièrement vulnérable au conflit commercial qui se profile, les droits de douane de 145 % imposés par le président Trump sur les produits chinois entraînant des mesures de rétorsion. Bien que M. Trump se soit dit confiant jeudi quant à la conclusion d'un accord commercial dans les semaines à venir, l'incertitude continue de limiter le potentiel de hausse du kiwi. La reprise intérieure envoie des signaux mitigés L'économie néo-zélandaise est en phase de reprise après des années de récession, les pressions sur les prix intérieurs s'atténuant progressivement. Les coûts liés au logement, qui ont été un facteur clé de l'inflation, montrent des signes de modération. La hausse annuelle des loyers a ralenti à 3,7 %, sa première hausse inférieure à 4 % depuis 2021, tandis que le coût des logements neufs n'a augmenté que de 1,9 % au cours de l'année écoulée, soit la plus faible hausse annuelle depuis 2010. Les analystes d'ANZ ont récemment revu leurs prévisions à la baisse, tablant désormais sur une nouvelle baisse des taux à 2,5 %, en raison des « tensions commerciales et de l'incertitude persistante entourant les perspectives de croissance mondiale ». NZDUSD (D1) Le NZDUSD se négocie autour du niveau de retracement de Fibonacci de 50 %. Le RSI continue d'afficher une divergence haussière avec des sommets plus élevés et se retire désormais de la zone de surachat. Une tendance similaire se dessine sur le MACD, qui pourrait également commencer à se retracer.

