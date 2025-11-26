La Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a réduit le taux officiel de trésorerie (OCR) de 25 points de base, à 2,25 %, conformément aux attentes, marquant probablement la dernière étape du cycle d’assouplissement débuté en 2024. Cette décision intervient dans un contexte où l’inflation CPI s’élève à 3 %, le plafond de la fourchette cible de 1 à 3 %. Les prévisions anticipent une baisse vers 2 % d’ici mi-2026. L’économie néo-zélandaise a reculé de 0,9 % au T2. Toutefois, la RBNZ estime que ce recul est lié à des facteurs temporaires et à des distorsions saisonnières. Les dernières projections suggèrent un rebond modéré. Le comité a voté 5 contre 1 en faveur d’une réduction de 25 points de base, en soulignant que les décisions futures dépendront de l’évolution de l’inflation et de l’activité économique. Lors de la conférence de presse, le gouverneur par intérim Christian Hawkesby a décrit cette décision comme le début d’un retour à un environnement de politique monétaire plus « ennuyeux ». Hawkesby espère qu’en 2026, la RBNZ disparaîtra des gros titres, que l’inflation se rapprochera de 2 % et que la croissance économique se normalisera. Il a insisté sur le fait que les risques pesant sur les prévisions sont équilibrés : l’inflation mondiale et l’incertitude politique restent des défis, mais les anticipations d’inflation domestiques sont de plus en plus solidement ancrées et le marché du travail montre des signes de stabilisation. Comme il l’a précisé, toutes les options restent « sur la table », mais la projection centrale n’inclut aucune nouvelle baisse. Les marchés ont interprété la combinaison d’un geste accommodant et d’un discours équilibré comme moins dovish qu’attendu, entraînant un renforcement marqué du dollar néo-zélandais. Après l’annonce et la conférence de presse, le NZD s’est apprécié d’environ 1,10 % face au dollar américain, devenant la devise la plus forte du panier du G10. Ce mouvement reflète la conviction des investisseurs que le cycle d’assouplissement touche à sa fin et que la RBNZ signale un confort macroéconomique.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."