Graphique du jour - NZDUSD (27.11.2024)

La Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a réduit aujourd'hui ses taux d'intérêt de 50 points de base, les portant à 4,25%, une décision conforme aux attentes des économistes. Toutefois, cette annonce a été suivie d'une appréciation significative du dollar néo-zélandais (NZD), qui est désormais la devise la plus forte parmi les principales devises du G10. La réaction du marché est en grande partie contraire à la position relativement accommodante de la RBNZ. Avant l'annonce, le marché avait anticipé une probabilité de près de 30% pour une baisse de taux plus importante, soit de 75 points de base, ce qui a pu surprendre et contribuer à l'appréciation du NZD. D'autre part, la plupart des économistes et les prévisions de la RBNZ étaient alignés avec la décision publiée. Ainsi, le scénario d’un assouplissement plus significatif relevait davantage de la spéculation sur les marchés. Actuellement, le marché anticipe une probabilité de 71% pour une nouvelle réduction de taux lors de la prochaine réunion de la RBNZ, le 19 février, contre près de 65% avant la décision d’aujourd'hui. D'ici mai 2025, le niveau implicite des taux d'intérêt n'a pas significativement changé et reste autour de 3,40%. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un autre élément qui pourrait avoir été perçu comme légèrement "hawkish" par le marché était le commentaire du gouverneur Adrian Orr lors de la conférence de presse. Orr a souligné qu’il s’attendait à une plus grande volatilité des prix en raison des risques géopolitiques, faisant indirectement référence aux politiques commerciales de Donald Trump. Résumé de la décision de la RBNZ : L'inflation globale et sous-jacente se situe près du milieu de la fourchette cible de 1 à 3%, et les anticipations d'inflation sont alignées avec cet objectif.

La croissance économique reste inférieure au potentiel, avec une capacité excédentaire importante et une faible croissance de l'emploi.

Une nouvelle réduction du taux officiel (OCR) semble probable au début de l'année prochaine, en février, si les conditions demeurent favorables.

Les grandes économies (États-Unis, Chine, Europe) connaissent une croissance modérée, accompagnée de risques géopolitiques persistants.

Le conseil de la RBNZ ne voit aucune contradiction entre l'atteinte des objectifs d'inflation et le maintien de la stabilité financière.

La croissance devrait rebondir en 2025, soutenue par la baisse des taux d'intérêt, mais le rythme de cette reprise demeure incertain.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."