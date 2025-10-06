Graphique du jour : OIL.WTI (06.10.2025)

Points clés Le pétrole gagne 1,90 % à 61,85 dollars le baril après que l'OPEP+ a maintenu une augmentation modérée de la production pour novembre à 137 000 barils par jour . Cette hausse moins importante que prévu a apaisé les craintes d'un afflux massif de brut sur le marché.

Le pétrole gagne 1,90 % à 61,85 dollars le baril après que l'OPEP+ a maintenu une augmentation modérée de la production pour novembre à 137 000 barils par jour. Cette hausse moins importante que prévu a apaisé les craintes d'un afflux massif de brut sur le marché. Le Brent et le WTI s'échangent tous deux à la hausse aujourd'hui, même si les deux indices de référence restent en baisse sur la semaine après les spéculations antérieures concernant une augmentation plus importante de l'offre de l'OPEP+, qui avait poussé les prix vers leur plus bas niveau en quatre mois. L'alliance, menée par l'Arabie saoudite et la Russie, a déclaré que cette décision reflétait un environnement économique stable et des stocks faibles, ajoutant que la situation serait réévaluée lors de la prochaine réunion, le 2 novembre. Les analystes préviennent toutefois que le rebond pourrait être de courte durée. Ils soulignent la faiblesse de la demande au quatrième trimestre, due à la maintenance des raffineries, à la baisse des stocks de produits aux États-Unis et à un sentiment macroéconomique globalement plus morose, tandis que les difficultés persistent du côté de l'offre, notamment en raison de l'augmentation de la production du Venezuela, de la reprise des exportations kurdes et des cargaisons invendues du Moyen-Orient. Selon Rystad Energy, les 137 000 barils supplémentaires par jour continuent d'alimenter l'offre excédentaire du marché, même si les achats de réserves chinoises, les tensions géopolitiques et les frictions commerciales apportent un certain soutien.

