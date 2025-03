Graphique du jour - OIL.WTI (21.03.2025)

Les prix du pétrole ont légèrement baissé vendredi, enregistrant une deuxième semaine consécutive de hausse, les nouvelles sanctions américaines contre l'Iran et les nouveaux plans de réduction de la production de l'OPEP+ ayant alimenté les anticipations d'un resserrement de l'offre. Le Brent a chuté de 0,17 % à 71,59 $ le baril tandis que le WTI a baissé de 0,42 % à 68,20 $, les deux références étant en passe d'enregistrer leurs plus fortes hausses hebdomadaires depuis début janvier 2025. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les États-Unis durcissent les sanctions contre l'Iran Dans un changement de politique significatif, le Trésor américain a annoncé jeudi sa quatrième série de sanctions liées à l'Iran, visant pour la première fois un raffineur chinois indépendant parmi d'autres entités impliquées dans le transport de brut iranien vers la Chine. Les analystes de RBC Marchés des Capitaux ont qualifié cela de « nette escalade de la politique de sanctions », notant que « si les implications physiques sont minimes, nous pensons qu'il est raisonnable que la prime de risque soit prise plus au sérieux ». Les plans de conformité de l'OPEP+ soutiennent les prix Le pétrole a reçu un soutien supplémentaire du nouveau mécanisme de compensation de l'OPEP+ annoncé jeudi, qui exige de sept membres qu'ils réduisent davantage leur production pour compenser le dépassement des niveaux de production convenus. Le plan représenterait des réductions mensuelles comprises entre 189 000 et 435 000 barils par jour, jusqu'en juin 2026. Les tensions géopolitiques renforcent le soutien Les tensions au Moyen-Orient continuent de soutenir les prix du brut, le Hamas ayant lancé des roquettes sur Tel-Aviv après trois jours d'assauts israéliens sur Gaza. « La perspective d'une campagne américaine prolongée contre les Houthis, combinée à la nouvelle offensive israélienne à Gaza, remet carrément le pétrole sous les feux de la rampe », a noté Chris Beauchamp d'IG. Perspective des analystes Malgré ces facteurs haussiers, les analystes restent prudents quant à la capacité de l'OPEP+ à mettre en œuvre efficacement le mécanisme de compensation. « Si le groupe partage un plan de réduction des compensations, cela ne signifie certainement pas que les membres le suivront. Une poignée de membres ont constamment produit au-dessus de leurs niveaux de production cibles », ont noté les analystes d'ING, soulignant que le cartel a eu peu de succès en matière de conformité depuis l'introduction du mécanisme il y a cinq ans. La hausse hebdomadaire du pétrole s'inscrit dans le contexte des développements politiques aux États-Unis, alors que les dirigeants du secteur de l'énergie ont rencontré le président Trump mercredi pour discuter de l'accélération des permis plutôt que de la baisse des prix du brut, qui sont passés de 75,89 $ à 67,16 $ depuis le retour de Trump à la Maison Blanche. OIL.WTI (intervalle D1) Le prix du pétrole WTI s'approche du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, qui a précédemment servi de support pendant la tendance baissière. Les haussiers viseront une résistance autour du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, tandis que les baissiers viseront un nouveau test des plus bas de novembre. Le RSI forme une divergence haussière, avec une résistance autour du niveau 51. Pendant ce temps, la MACD est en passe d'atteindre un plus haut après un croisement haussier.

