Graphique du jour - OR (29/09/2025)

L'or progresse de 1,10 % aujourd'hui et dépasse les 3 800 dollars l'once. Les contrats à terme pour décembre augmentent également pour atteindre 3 840 dollars. La principale raison de ces afflux de capitaux très importants en ce début de semaine est la recherche de sécurité dans un contexte d'incertitude lié à la fermeture imminente du gouvernement américain, renforcée par les anticipations de baisse des taux de la Fed et d'affaiblissement du dollar. L'argent et le platine enregistrent des gains encore plus importants.

Actuellement, le marché anticipe une probabilité de 90 % d'une baisse de 25 points de base lors de la prochaine réunion et une probabilité de 68 % lors de la réunion de décembre. Le risque de fermeture du gouvernement américain reste un facteur à court terme. Le financement expire à minuit le 30 septembre si les politiciens ne parviennent pas à trouver un accord. Les marchés continuent d'anticiper un risque élevé de fermeture, bien que celui-ci soit moins élevé qu'au cours du week-end. Les républicains ont assuré qu'ils ne feraient aucune concession sur l'adoption d'un projet de loi de financement à court terme. Les tensions se sont intensifiées lorsque le Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche a demandé la semaine dernière aux agences de préparer des plans de licenciement massif en cas de fermeture.

À l'heure actuelle, les républicains tentent de faire adopter un projet de loi dit « provisoire » jusqu'en novembre, tandis que les démocrates souhaitent revenir sur les récentes coupes dans les dépenses de santé/Medicaid avant de soutenir la législation. Les dirigeants du Congrès doivent rencontrer le président Donald Trump pour une médiation. Un arrêt des activités pourrait retarder la publication de données macroéconomiques clés, notamment les chiffres du marché du travail prévus plus tard cette semaine. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Avec une hausse de plus de 45 % depuis le début de l'année, plus de 10 % ce mois-ci, et une baisse de plus de 9,50 % du dollar cette année, les préoccupations liées à la dédollarisation et le scepticisme à l'égard de l'indépendance de la Fed renforcent l'attrait de l'or en tant que valeur refuge. La forte demande d'or se poursuit parmi les institutions et les banques centrales. Singapour et Hong Kong agrandissent leurs coffres-forts, tandis que la Chine augmente ses réserves.

