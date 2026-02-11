L'année 2026 commence sous le signe de l'incertitude sur les marchés financiers mondiaux. Dans cette édition du "Good Morning Market", Antoine, Directeur de la Recherche chez XTB, décrypte les mouvements complexes qui agitent actuellement le cours de l'or. Alors que le dollar américain semble chercher un point d'inflexion, le métal jaune se trouve à la croisée des chemins entre une correction saine et une poursuite de sa bulle spéculative vers des sommets historiques. Pour les investisseurs débutants, comprendre ces mécanismes est essentiel pour naviguer dans un environnement de marché de plus en plus dominé par les algorithmes.



Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📊 L'influence déterminante du dollar et de la macroéconomie

La corrélation inverse entre le dollar et l'or

Antoine souligne une règle fondamentale de la finance : la corrélation négative entre le dollar américain et les matières premières. Lorsque le billet vert s'affaiblit, l'or a tendance à monter car il devient moins coûteux pour les détenteurs d'autres devises. L'analyste observe que depuis l'automne 2022, le dollar a connu des phases de baisse qui ont alimenté une hausse spectaculaire des actifs risqués (comme les actions technologiques liées à l'IA) et des actifs refuges. Actuellement, le dollar semble atteindre des cibles de baisse techniques, ce qui pourrait provoquer un rebond de la devise et, par extension, une pression baissière sur l'or.

Le rôle contesté du risque géopolitique

Contrairement aux idées reçues, Antoine estime que le prix de l'or actuel est davantage dicté par la spéculation et les facteurs monétaires que par les tensions internationales. Bien que des événements comme les déclarations de Donald Trump sur le Groenland ou les tarifs douaniers puissent créer de la volatilité, l'analyste considère que le "risque géopolitique" est en partie neutralisé par la diplomatie actuelle. Pour lui, ce sont les flux financiers et les décisions des banques centrales qui restent les véritables moteurs du cours, reléguant la peur géopolitique au second plan.

📐 Analyse technique et outils de Fibonacci

Le fonctionnement de la Golden Zone

Pour expliquer les mouvements de prix, la vidéo introduit le concept des retracements de Fibonacci. C'est un outil utilisé pour identifier des niveaux de support et de résistance basés sur des ratios mathématiques. Antoine explique que les "Algo Traders" (les programmes informatiques qui exécutent 90% des ordres sur le marché) achètent systématiquement dans la Golden Zone, située à 61,8% de retracement d'un mouvement précédent. Pour l'or, cette zone a été visitée récemment, prouvant la présence massive des institutionnels qui cherchent à acheter lors des "soldes" du marché.

Les seuils critiques à surveiller

Deux scénarios se dessinent selon l'analyse technique. D'un côté, une résistance majeure se situe à 5140 dollars. Si les acheteurs (les "Bulls") parviennent à casser ce plafond, l'objectif suivant se situerait vers les 5252 dollars, ouvrant la voie vers les 6000 dollars à plus long terme. À l'inverse, si le prix échoue à franchir cette zone, une correction plus sévère vers les 4300 dollars ou même 3000 dollars n'est pas exclure. Antoine insiste sur le fait que la clôture du mois de février sera le juge de paix pour valider l'un de ces deux chemins.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'un actif refuge ? Un actif refuge, comme l'or, est un investissement qui est censé conserver ou augmenter sa valeur pendant les périodes de turbulences économiques ou de forte inflation. Les investisseurs s'y tournent généralement pour protéger leur capital lorsque les marchés boursiers sont instables.

2. Pourquoi parle-t-on de "Bulls" et de "Bears" en finance ? Ce sont des termes imagés pour décrire les acteurs du marché. Les Bulls (taureaux) sont les acheteurs qui parient sur une hausse des prix (en référence au taureau qui charge de bas en haut). Les Bears (ours) sont les vendeurs qui parient sur une baisse (l'ours donnant des coups de patte de haut en bas).

3. Les algorithmes contrôlent-ils vraiment le prix de l'or ? Oui, une immense majorité des transactions sur les marchés modernes est effectuée par des logiciels de trading décentralisés des traders institutionnels. Ces programmes utilisent des modèles mathématiques comme ceux de Fibonacci pour prendre des décisions, ce qui explique pourquoi le prix réagit souvent de manière très précise sur certains niveaux techniques.