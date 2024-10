Graphique du jour - US100 (04.09.2024)

Le marché boursier américain a chuté brusquement au début du mois de septembre, poussé par un mélange de données économiques décevantes et d'inquiétudes accrues concernant le secteur de l'intelligence artificielle (IA). Les données manufacturières pour le mois d'août sont restées faibles, alimentant les craintes de ralentissement économique, tandis que l'indice de volatilité (VIX) a bondi de plus de 30 % pour atteindre environ 20 points. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a plongé de plus de 7,75 %, avec Nvidia en tête des pertes, dégringolant de 9,5 % et effaçant 279 milliards de dollars de capitalisation boursière suite à l'annonce d'une enquête lancée par le département de la Justice des États-Unis sur des pratiques anticoncurrentielles dans l'IA. L'autorité antitrust avait précédemment envoyé des questionnaires, et elle a maintenant émis des demandes juridiquement contraignantes à l'encontre de Nvidia. Les responsables s'inquiètent du fait que le fabricant de puces entrave la transition vers d'autres fournisseurs et pénalise les acheteurs qui n'utilisent pas exclusivement ses puces. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les investisseurs ont réagi non seulement aux données décevantes en provenance des États-Unis, mais aussi aux préoccupations concernant l'engouement général pour l'IA. L'indice US100 (Nasdaq 100) a chuté de 3,80 %, et les actions des entreprises de semi-conducteurs ont subi un coup dur à l'échelle mondiale. Avec un mois de septembre historiquement difficile pour les actions, les investisseurs deviennent prudents à l'approche des rapports clés sur le marché du travail attendus plus tard cette semaine. La conjonction de plusieurs facteurs, y compris les valorisations élevées dans le secteur technologique et les préoccupations concernant le ralentissement économique, a accru la pression sur le marché. US100 (Intervalle D1) Les contrats à terme sur l'indice US100 poursuivent leur déclin aujourd'hui après la forte baisse d'hier. L'indice recule de près de 0,60 %, passant sous la barre des 19 000 points. Une réaction baissière marquée a débuté il y a environ deux semaines après un nouveau test du niveau des 20 000 points. Cette zone représente désormais la résistance la plus significative pour les acheteurs. Cependant, les vendeurs dominent actuellement le marché, et le niveau de support le plus proche pour la baisse en cours pourrait se situer autour des 18 600 points. Source: xStation 5

