Graphique du jour - US100 (08.04.2025)

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) progressent de près de 1 % ce mardi, marquant un léger rebond après la forte baisse enregistrée la veille, au cours de laquelle l’indice avait touché un creux autour des 17 600 points. Néanmoins, il serait prématuré d’y voir une amélioration marquée du sentiment de marché. L’indice peine toujours à franchir la résistance technique des 18 000 points, se maintenant pour l’heure à proximité du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % de la vague haussière amorcée en 2022. La tension reste vive depuis l’annonce faite hier par Donald Trump, selon laquelle il imposera des droits de douane de 50 % à la Chine à partir du 9 avril, à moins que Pékin ne retire ses propres tarifs de représailles de 32 %. Depuis, la Chine n’a pas réagi de manière significative, hormis une déclaration du ministère du Commerce réaffirmant que le pays "n’acceptera jamais les politiques coercitives des États-Unis". Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Tant que cette menace reste crédible — et que le risque demeure que Trump ne bluffe pas — la demande pour des instruments de couverture devrait rester soutenue. Cela se reflète dans un indice VIX toujours élevé autour des 32 points, niveau révélateur de la nervosité ambiante. Dans ce contexte, les grands indices américains, et en particulier le Nasdaq 100, très sensible à une éventuelle riposte commerciale de Pékin, pourraient continuer à évoluer sous pression, peinant à franchir les seuils techniques majeurs. Par ailleurs, la saison des résultats s’apprête à débuter ce vendredi aux États-Unis, avec les grandes banques américaines en première ligne. Celles-ci devraient livrer des indications précieuses sur l’état du consommateur américain. Hier, les données sur le crédit à la consommation ont surpris par leur recul de 0,8 milliard de dollars, à rebours des prévisions (+15 milliards). Plusieurs enquêtes récentes suggèrent également un ralentissement des dépenses des ménages. Cette conjoncture rend le Nasdaq 100 particulièrement sensible aux commentaires — positifs ou négatifs — émanant des établissements bancaires. D’ici là, l’attention reste tournée vers l’escalade commerciale et la possibilité que Trump conclue un accord avec certains pays, dans le cadre des négociations toujours en cours. Analyse technique du Nasdaq 100 (US100) – Intervalle journalier (D1) Les moyennes mobiles exponentielles à 50 jours et 200 jours sont en passe de former un croisement de la mort (death cross), un signal technique souvent interprété comme annonciateur d’un retournement baissier de long terme. Actuellement, l’indice évolue environ 10 % en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours (ligne rouge). Pour les acheteurs, la zone clé à reconquérir se situe entre 19 300 et 19 500 points, niveau qui a par le passé généré des réactions significatives des prix. À l’inverse, en cas de nouvelle chute marquée et de paniques sur les marchés, un repli vers la zone des 15 000 points pourrait être envisagé. Celle-ci correspond au retracement de 61,8 % de Fibonacci de la vague haussière entamée en 2022. À court terme, le principal risque identifié demeure l’éventuelle augmentation des tarifs douaniers à l’encontre de la Chine, de 34 % à 50 %, portant la charge tarifaire totale à 70 %. Un tel scénario viendrait encore fragiliser les entreprises technologiques américaines, déjà exposées, et pourrait accentuer les tensions inflationnistes aux États-Unis, compliquant davantage l’environnement macroéconomique.

Source: xStation5

