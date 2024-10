Graphique du jour - US100 (11.09.2024)

Les investisseurs attendent aujourd'hui la publication de l'inflation de l'IPC américain pour le mois d'août (14h30 BST), avec des prévisions de base appelant à une baisse de l'indice principal en glissement annuel (attendu à 2,5% après 2,9% en juillet), et aucun changement dans la croissance de l'IPC de base à 3,2% sur une base annuelle (en excluant les prix des aliments et de l'énergie). Avant la publication de l'IPC américain, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) perdent légèrement 0,2 % et ont réussi à récupérer une partie de leurs pertes après un mouvement à la baisse au cours de la nuit, lorsque l'indice a testé la zone des 18500 points. Étant donné le sentiment actuel du marché (crainte d'un ralentissement de l'économie et du marché du travail, et la Fed toujours « coincée » à des taux record), la lecture pourrait être interprétée négativement, à la fois si les données s'avèrent plus élevées (mettant la pression sur une position plus conservatrice de la Fed, malgré l'affaiblissement du marché du travail) et dans le scénario d'une inflation plus faible que prévu (qui pourrait être interprétée comme une « preuve » supplémentaire d'un affaiblissement de la demande intérieure).

En outre, la réaction à l'IPC peut, dans un sens, « montrer » le positionnement des grands investisseurs et des fonds, qui voudront profiter de la liquidité accrue du marché, indiquant potentiellement un mouvement supplémentaire sur l'US100. Une baisse en dessous de la zone des 18500 points pourrait annoncer une nouvelle impulsion à la baisse et une faiblesse temporaire à Wall Street. Une hausse au-dessus de 19000 points, d'un autre côté, pourrait suggérer une force du côté optimiste et une « survente » des indices. Les investisseurs pourraient interpréter positivement la baisse des prix des carburants aux États-Unis, en particulier si aucune des composantes de l'IPC n'indique un déclin significatif de la dynamique des prix dans des segments économiques clés tels que les services, ce qui pourrait suggérer un sérieux affaiblissement de la demande aux États-Unis. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile US100 (D1, intervalle M5) Sur l'intervalle quotidien plus large, nous constatons que les contrats du Nasdaq 100 (US100) ont stoppé leur baisse au niveau de l'EMA200 (ligne rouge), mais il est inquiétant que cette moyenne soit testée environ un mois après que l'indice ait glissé en dessous, début août. Une chute en dessous de 18550 (23,6 Fibo) et au-dessus des 18440 points pourrait être perçue comme un signal potentiel de renversement de tendance et créer plus d'incertitude. Dans le cas d'une correction plus profonde, les niveaux de soutien importants se situent autour de 16700 et 17000 points, où l'on observe des réactions significatives des prix et le retracement de 38,2 Fibonacci de la vague haussière de 2022. En examinant les récentes impulsions baissières, nous constatons que la plupart d'entre elles ont entraîné une chute d'environ 3 000 points, ce qui, dans la situation hypothétique actuelle, impliquerait un test de la zone située autour de 17 000 points. Le principal niveau de résistance à moyen terme pour les haussiers se situe actuellement autour de 20000 points et de la moyenne EMA100, près de 19200. Source: xStation5 Sur l'intervalle court de 5 minutes, nous constatons que le prix a dépassé les trois moyennes mobiles (EMA 200, 100 et 50), ainsi que le retracement de Fibonacci de 23,6 de la vague haussière du 9 septembre. Nous voyons une résistance clé à court terme près de 18860 points Source: xStation5

