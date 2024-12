Graphique du jour - US100 (17.12.2024)

Le Nasdaq Composite a atteint une clôture record dans un contexte de performances divergentes des marchés, l'IA et l'informatique quantique étant à l'origine des gains du secteur technologique tandis que les secteurs traditionnels sont à la traîne. La décision de la Fed sur les taux d'intérêt est attendue demain, les marchés évaluant à 95,4 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base, bien que les prévisions pour 2025 puissent être plus optimistes que prévu. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Statistiques clés du marché : Le Nasdaq atteint son 38e record de clôture en 2024, en hausse de 1,2%.

La capitalisation boursière de Broadcom dépasse 1 000 milliards de dollars, l'action progresse de 126 % depuis le début de l'année.

Le bitcoin atteint un nouvel ATH au-dessus de 106 000 $. Leadership du secteur technologique contre faiblesse du marché général La force du Nasdaq continue de masquer la divergence sous-jacente du marché, le Dow Jones ayant chuté pendant huit séances consécutives - sa plus longue série de pertes depuis 2018. Le S&P 500 a connu sa onzième séance consécutive de baisse, la plus longue série de données disponibles depuis 1999, ce qui souligne l'étroitesse des gains du marché. L'IA et l'informatique quantique en plein essor La dynamique du secteur technologique reste robuste, tirée par les développements liés à l'IA. La performance exceptionnelle de Broadcom, qui a notamment enregistré un bond de 220 % de son chiffre d'affaires dans le domaine de l'IA pour atteindre 12,2 milliards de dollars, illustre la force du secteur. L'émergence de l'informatique quantique en tant que nouveau thème de croissance a suscité l'intérêt des investisseurs, avec des sociétés telles que Rigetti Computing (+843 % sur 3 mois), D-Wave Quantum (+455 %) et IonQ (+398 %) qui ont enregistré des gains spectaculaires malgré une génération de revenus limitée. Changements dans la composition de l'indice La reconstitution annuelle du Nasdaq 100 reflète l'évolution des thèmes du marché. Palantir Technologies, Axon Enterprise et MicroStrategy, une société axée sur le bitcoin, rejoindront l'indice le 23 décembre, en remplacement de Moderna, Super Micro Computer et Illumina. Ces changements soulignent l'influence croissante des secteurs de l'IA, des crypto-monnaies et des logiciels d'entreprise. Attentes en matière de réduction des taux Alors qu'une baisse des taux de 25 points de base semble presque certaine pour la réunion du FOMC de demain, la Fed devrait indiquer une voie d'assouplissement plus conservatrice pour 2025, les projections indiquant désormais trois baisses de 25 points de base au lieu de quatre. Cet ajustement reflète les préoccupations persistantes en matière d'inflation et les impacts politiques potentiels de la future administration Trump, y compris les tarifs douaniers proposés et les contrôles de l'immigration. Le maintien de la prédominance du secteur technologique, associé à la divergence générale des marchés et à l'évolution des attentes en matière de politique monétaire, suggère une rotation continue du marché plutôt qu'une force généralisée à l'horizon 2025. US100 (Intervalle D1) L'indice Nasdaq-100, représenté par le contrat US100, a atteint une clôture record hier. Le sommet de la mi-décembre à 21 669 et le sommet de la mi-novembre à 21 255 constituent les premiers niveaux de soutien pour les haussiers, tandis que le sommet de la mi-juillet à 20 895, étroitement aligné sur la moyenne mobile de 50 jours à 20 851, offre un soutien supplémentaire. Les baissiers pourraient viser 20 896 comme niveau clé pour exploiter la divergence baissière, avec des cibles ultérieures comprenant la SMA de 100 jours et les sommets d'août près de 19 917, qui représentent des niveaux de baisse critiques. Le RSI est entré dans la zone de surachat, ce qui pourrait accélérer la dynamique haussière. Par ailleurs, le MACD mérite d'être observé de près, car il est sur le point de se rétrécir ou de s'étendre, ce qui donne une idée du rythme et de la durabilité de la tendance haussière actuelle. Source : xStation

