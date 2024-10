Graphique du jour - US100 (20.09.2024)

La décision du FOMC de réduire les taux de 50 points de base a pu surprendre les économistes, mais c'est un bon signe pour les entreprises technologiques. Comme cela a été observé en mars 2020, les actions technologiques ont connu un rebond. Cette fois-ci, nous entrons dans une phase d'assouplissement monétaire avec le développement constant des outils et des cas d'utilisation de l'intelligence artificielle. Historiquement, le Nasdaq a bien performé après les baisses de taux de la Fed, comme cela a été le cas après les réductions de mars 2020. Cependant, la situation actuelle présente des défis uniques. Le Nasdaq a bondi, reflétant la réaction positive du marché à la réduction des taux. La baisse de 50 points de base, plus importante que l'ajustement typique de 25 points, pourrait être interprétée comme un signe de confiance de la Fed dans la solidité de l'économie, offrant potentiellement une marge de progression pour cet indice fortement orienté vers la technologie, grâce à une réduction du coût du capital. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Septembre a historiquement été un mois saisonnier faible pour le Nasdaq, avec un rendement mensuel moyen de -1,5 %. Cependant, octobre s'est révélé être l'un des meilleurs mois historiquement, ce qui pourrait bien s'accorder avec cet assouplissement monétaire significatif. Les investisseurs doivent se préparer à une volatilité accrue dans les jours à venir, alors que le marché digère pleinement l'annonce du FOMC et la conférence de presse qui s'ensuit. Les orientations futures de la Fed et la mise à jour du "dot plot" (prévisions des taux) seront déterminantes pour façonner le sentiment du marché au-delà de la décision immédiate de taux. Les actions technologiques, en particulier celles des grandes capitalisations comme Apple, Microsoft et Nvidia, seront probablement particulièrement sensibles aux commentaires de la Fed et à ses perspectives. US100 (Intervalle D1) Le contrat US100 a clôturé hier au-dessus du retracement de Fibonacci de 61,8 % et se négocie actuellement au-dessus de ce niveau. La première résistance pour les haussiers est le retracement de Fibonacci de 78,6 % à 20 204. Le franchissement de ce niveau pourrait ouvrir la voie à un nouveau test des sommets historiques. Pour les baissiers, le niveau clé de support se situe au retracement de Fibonacci de 61,8 %. Si celui-ci est cassé, les moyennes mobiles de 50 et 100 jours pourraient être testées. Actuellement, le RSI montre une divergence haussière claire, tout en restant en dessous de la zone de surachat, et le MACD indique lentement un signal haussier.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."