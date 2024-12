Graphique du jour - US100 (26.12.2024)

L'US100 recule légèrement sous les 22 000 points aujourd'hui, après un fort rallye mardi, à la veille de Noël. Cette croissance a été principalement alimentée par les entreprises technologiques. De fortes hausses ont été observées, notamment sur Apple. Les actions de la société ont augmenté de plus de 1 % mardi, et la capitalisation boursière de l'entreprise a dépassé les 3,9 trillions de dollars. Les actions des entreprises du secteur des semi-conducteurs ont également fortement progressé, après qu'une enquête ait été lancée contre les entreprises chinoises de processeurs. Selon un communiqué de la Maison Blanche, l'enquête vise à examiner les "activités, politiques et pratiques" liées à la production de composants utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs. Les autorités justifient cette démarche par la crainte que la Chine "utilise systématiquement des politiques et pratiques incompatibles avec le marché, ainsi qu'un soutien industriel délibéré." Toutefois, cette enquête peut également être perçue comme une réponse politique aux récentes procédures antitrust lancées contre Nvidia en Chine. L'US100 retrace légèrement après les gains observés lors de la session asiatique. Cependant, depuis le rollover qui a eu lieu après la décision de la Fed (moment où une forte correction avait aussi eu lieu), l'US100 et l'US500 ont réussi à augmenter d'environ 2,5 %. Cela signifie que le rallye de Noël est entré dans une phase clé et que les baisses précédentes ont été entièrement neutralisées. Les résistances les plus proches se situent autour des plus hauts historiques à 22 150 points, puis à 22 400 points, au niveau du retracement de 138,2 %. En revanche, le support se trouve à 21 500, autour de la zone du retracement de 113,0 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile

