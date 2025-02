Graphique du jour - US500 (03.02.2025)

Les indices américains débutent la semaine sur une note faible, avec un soutien au niveau des 5950 points pour le contrat S&P 500 (US500), suggérant que Wall Street pourrait encore avoir un appétit pour reproduire le schéma de la semaine dernière, où les baisses du lundi ont été progressivement récupérées jusqu'à vendredi. Cependant, une grande partie du rebond de la semaine dernière a été effacée vendredi soir, et après le week-end, les indices ont ouvert avec un important écart à la baisse, signalant une domination de l'offre, ce qui se reflète également dans les volumes de transactions. Les données de la semaine dernière ont montré que les fonds spéculatifs vendaient des actions à un rythme record depuis plusieurs semaines, renforçant le sentiment "risk-off" en raison de l'incertitude concernant les tarifs et leur impact potentiel. Parallèlement, la finalité des tarifs reste incertaine, car Trump pourrait encore les révoquer ou les modifier d'ici demain.

Du côté des entreprises, Alphabet (GOOGL.US) publiera ses résultats demain, suivie par Amazon (AMZN.US) jeudi après la clôture des marchés. Aujourd'hui, Palantir (PLTR.US) et Tyson Foods (TSN.US) annonceront leurs résultats, mais quelle que soit leur performance, aucun de ces résultats ne devrait influencer de manière significative le sentiment général du marché. L'attention du marché restera centrée sur Donald Trump et la réponse potentielle de la Chine aux nouveaux tarifs de 10% sur les produits chinois. Selon les estimations du modèle de la Réserve fédérale, si le Mexique, le Canada et la Chine réagissent par des tarifs équivalents, l'inflation PCE des États-Unis pourrait augmenter de 0,7 point de pourcentage, tandis que le PIB en 2025 pourrait être réduit de 1,2 point de pourcentage. Ce scénario soulève des préoccupations concernant un ralentissement économique potentiel, une inflation plus élevée et une pression continue sur la Fed pour maintenir les taux d'intérêt élevés, des facteurs négatifs pour le marché boursier. La question clé est de savoir si des nouvelles dans les prochaines heures ou jours aideront à apaiser ces préoccupations et à réduire la peur du marché. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile US500 (Intervalle H1) En analysant le schéma de trading des contrats à terme du S&P 500 (US500), nous avons observé quatre corrections significatives depuis la seconde moitié de décembre 2024, chacune avec une amplitude similaire d'environ 200 points. Si un mouvement descendant similaire se déroule à partir des niveaux actuels, nous pourrions voir un test du niveau des 5800 points, qui correspond également au bas local de janvier 2025. En revanche, si un rebond à partir des niveaux actuels se poursuit, cela pourrait signaler la formation d'un fort motif de double creux haussier près des 6000 points. Pour que ce scénario haussier se réalise, les principaux niveaux de résistance à moyen terme seraient les 6060 points (niveau pré-écart) et les 6130 points (derniers sommets locaux). Source: xStation5

