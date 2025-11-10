Graphique du jour - USDCAD (10.11.2025)

La paire USD/CAD attire aujourd'hui l'attention du marché, affichant une volatilité notable. Actuellement, la paire se négocie autour de 1,4013, reflétant le renforcement du dollar canadien par rapport au dollar américain ces derniers jours. Les fluctuations de cette paire reflètent le sentiment actuel des économies des deux pays ainsi que l'évolution des marchés mondiaux. La dynamique des taux de change résulte d'une combinaison complexe de facteurs macroéconomiques, de décisions des banques centrales, de variations des prix des matières premières et d'évolutions politiques. L'observation de ces mouvements permet de mieux comprendre les relations économiques entre le Canada et les États-Unis et l'orientation potentielle de la paire de devises. Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent le taux de change USD/CAD aujourd'hui ? Données sur le marché du travail canadien Les données très solides sur le marché du travail canadien soutiennent clairement le dollar canadien. En octobre, l'emploi a augmenté de 66 600 postes, dépassant largement les prévisions qui tablaient sur une baisse de 2 500 postes. Dans le même temps, le taux de chômage est tombé à 6,9 % contre 7,1 % en septembre, tandis que le salaire horaire moyen a augmenté de 4 % en glissement annuel. Cela démontre que le marché du travail canadien reste résilient malgré certaines perturbations causées par des grèves, ce qui exerce une pression à la hausse supplémentaire sur le dollar canadien. Politique monétaire de la Banque du Canada Les données solides sur le marché du travail renforcent les attentes selon lesquelles la Banque du Canada maintiendra les taux d'intérêt à leur niveau actuel de 2,25 % après la récente baisse de 25 points de base. Le marché anticipe de plus en plus que le cycle d'assouplissement monétaire touche à sa fin, ce qui favorise la stabilité et renforce encore le dollar canadien par rapport au dollar américain. Rôle des prix du pétrole et du sentiment mondial : Le dollar canadien bénéficie également du soutien des prix du pétrole à la hausse, le Canada étant un important exportateur de pétrole vers les États-Unis. Le prix du WTI a désormais dépassé les 60 dollars le baril, ce qui renforce l'attrait du CAD en tant que devise liée aux matières premières. Dans le même temps, l'amélioration du sentiment des marchés mondiaux, en partie due à des données macroéconomiques plus solides en Chine et aux États-Unis, stimule l'appétit pour le risque, ce qui favorise également les devises liées aux matières premières. Situation aux États-Unis et impact sur le dollar américain La détérioration du sentiment des consommateurs américains, reflétée par la baisse de l'indice de l'Université du Michigan, pèse davantage sur le dollar américain. Les attentes concernant la fin du shutdown du gouvernement américain et l'optimisme entourant les premières étapes des accords au Sénat soutiennent la baisse du dollar américain par rapport au dollar canadien. Résumé et perspectives La combinaison de données très solides sur le marché du travail canadien, de la hausse des prix du pétrole et de l'amélioration du sentiment mondial entraîne une hausse du dollar canadien par rapport au dollar américain, la paire USD/CAD s'échangeant actuellement autour de 1,4013.



