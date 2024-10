Graphique du jour - USDIDX (16.09.2024)

Le dollar repart à la baisse et devient aujourd'hui la monnaie la plus faible parmi les devises du G10. À l'heure de la rédaction, l'indice USDIDX recule de 0,44 % pour atteindre 100,3300 points. Au cours de la dernière heure, les baisses se sont même accélérées, alors qu'auparavant dans la journée, l'indice était en baisse de 0,20 % à 0,25 %. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Sur certaines paires de devises, le dollar perd jusqu'à 0,6 %. L'EURUSD progresse de 0,36 % à 1,11150, tandis que l'USDJPY franchit le seuil clé des 140,0000, reculant de 0,60 % à 139,8700. La vente du dollar est, bien entendu, motivée par la réunion imminente du FOMC, lors de laquelle les taux d'intérêt américains devraient être réduits pour la première fois dans ce cycle. Les spéculations portent sur l'ampleur de cette réduction, qui oscille entre 25 et 50 points de base. L'affaiblissement du dollar soutient également les prix d'autres actifs, tels que l'or et les actions. L'absence de prévisions de récession pour les prochains mois profite principalement aux petites entreprises. L'indice US2000, avant même l'ouverture de la séance boursière américaine, gagne 0,50 %, affichant ainsi la meilleure performance parmi les indices américains. USDIDX (D1) L'indice USDIDX teste à nouveau la limite inférieure du canal de consolidation de plus de deux ans, autour des 100,5000 points. Le point critique se situe au niveau de 99,5000. Si la pression à la vente persiste et parvient à franchir cette zone, nous pourrions observer des niveaux beaucoup plus bas, qui n'ont pas été atteints depuis 2021.

