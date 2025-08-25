Graphique du jour : USDIDX (25/08/2025)

L'indice du dollar américain (USDIDX) a effacé ses gains enregistrés depuis le début de la séance asiatique (actuellement : +0,05 %), signalant une pression baissière persistante après le discours accommodant du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi à Jackson Hole (à ce moment-là : -1 %). D'autre part, le marché monétaire a tempéré son enthousiasme, réduisant légèrement ses anticipations de baisse des taux américains. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Une brève cassure de l'USDIDX au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 10 et 30 périodes (jaune et violet clair) a été interrompue après les déclarations de Jerome Powell vendredi dernier, qui ont laissé entrevoir un retour à des baisses de taux aux États-Unis. Les gains se sont arrêtés au niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, avant de s'inverser vers le niveau de 78,6 %, qui sert de support clé. Source : xStation5 Qu'est-ce qui influence l'USDIDX aujourd'hui ? Lors de son discours à Jackson Hole, Jerome Powell a ouvert l'ouverture à une baisse des taux américains, soulignant les changements dans l'équilibre des risques pour la politique monétaire. Selon lui, le risque d'un affaiblissement du marché du travail augmente, comme l'indiquent les récentes données sur l'emploi (NFP), en particulier les importantes révisions à la baisse des derniers mois. Le principal facteur de risque est le ralentissement du rythme des embauches et l'allongement de la durée de recherche d'emploi, qui, en cas de ralentissement, pourraient facilement se traduire par une hausse du chômage.

et l'allongement de la durée de recherche d'emploi, qui, en cas de ralentissement, pourraient facilement se traduire par une hausse du chômage. Les rendements des bons du Trésor américain sont en légère hausse : les taux à 2 ans ont augmenté de 1 point de base à 3,71 % et ceux à 10 ans de 2 points de base à 4,27 %. La correction est modeste par rapport à la forte baisse enregistrée vendredi par les taux sensibles aux taux d'intérêt à 2 ans (-10 pb à l'époque), même si la réaction du marché semble quelque peu exagérée compte tenu de l'éventail des scénarios possibles lors de la prochaine réunion du FOMC.

Le refroidissement des anticipations est également visible sur le marché monétaire. Les swaps de taux d'intérêt ont ramené la probabilité implicite d'une baisse de 25 pb le 25 septembre à 85 % (contre environ 90 % vendredi), tandis que la décision du FOMC dépendra d'une série de données (PCE, NFP) qui seront publiées avant les 16 et 17 septembre. Même si l'inflation PCE sous-jacente (consensus : 2,9 % a/a), l'indicateur privilégié par la Fed, ne s'avère pas plus élevée que prévu, une baisse en septembre pourrait tout de même avoir un ton hawkish. En d'autres termes, une baisse ponctuelle de 25 pb servirait d'assurance contre les risques croissants pesant sur le marché du travail, mais ne signalerait pas nécessairement le début d'un cycle d'assouplissement plus large en 2025.

