Résumé quotidien : l'engouement pour les métaux précieux se poursuit sans relâche.

Points clés En début de semaine, nous constatons une amélioration du sentiment des investisseurs.

L'or atteint de nouveaux sommets historiques.

Les marchés réagissent au partenariat stratégique entre OpenAI et Broadcom.

Après les déclarations commerciales agressives de vendredi à l'égard de la Chine, Donald Trump a adouci son ton, soulignant ses bonnes relations avec Xi Jinping et suggérant la possibilité d'un accord, ce qui a apaisé les marchés. L'absence de réponse officielle de Pékin n'a pas empêché les investisseurs de rebondir, comme on l'a vu aux États-Unis et en Europe.

Wall Street récupère une partie de ses pertes après la plus forte correction depuis avril, soutenue par l'optimisme autour de la saison des résultats et les nouvelles positives du secteur technologique. Actuellement, l'indice NASDAQ 100 est en hausse de près de 2,1 %, tandis que l'indice de peur VIX est en baisse de 7,6 %.

Les entreprises informatiques connaissent la plus forte croissance, et le partenariat stratégique entre OpenAI et Broadcom améliore le sentiment des investisseurs dans le segment de l'IA. Broadcom est en hausse de près de 10 % après avoir annoncé une collaboration avec OpenAI pour produire des puces IA personnalisées de 10 GW, dont la date de lancement est prévue en 2026. Le projet vise à accroître l'indépendance vis-à-vis de Nvidia et à renforcer sa position sur le marché des infrastructures IA.

L'or poursuit sa croissance dynamique, dépassant la barre historique des 4 100 dollars l'once malgré l'amélioration du sentiment sur les marchés boursiers. Le métal précieux reste bénéficiaire de l'incertitude mondiale, soutenu par les anticipations de baisse des taux d'intérêt et les flux vers les ETF. Cependant, cela ne s'arrête pas là, puisque nous observons des gains encore plus importants pour l'argent et, surtout, le palladium, qui progressent respectivement de 3,64 % et 4,13 %.

L'action Estée Lauder progresse de plus de 4 % après que Goldman Sachs a relevé sa recommandation à « Acheter » et augmenté son objectif de cours à 115 dollars. L'optimisme est soutenu par l'amélioration des ventes en Chine, le retour à la croissance à Hainan et l'amélioration des tendances du marché aux États-Unis.

Le dollar australien et le dollar américain affichent actuellement les meilleures performances sur le marché des devises. En revanche, si l'on analyse le comportement des différentes paires, l'euro et le yen japonais affichent les moins bonnes performances. L'indice du dollar est en hausse de plus de 0,3 % aujourd'hui.

Le Brent et le WTI, le pétrole, ont progressé d'environ 2 % suite aux signes d'une possible désescalade des tensions entre les États-Unis et la Chine et à l'amélioration de la situation au Moyen-Orient.

Le moral sur le marché des cryptomonnaies est légèrement meilleur, même si le Bitcoin est en baisse de 0,4 %. Les hausses sont principalement visibles dans les projets de moindre envergure, où nous avons assisté à des ventes massives vendredi.

