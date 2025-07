Graphique du jour - USDIDX (29/07/2025)

Le dollar américain connaît sa deuxième séance haussière consécutive. L'indice USD (USDIDX) est en hausse de 0,20 % aujourd'hui, atteignant 98,560 points, ce qui en fait une fois de plus la devise la plus forte du G10. L'EURUSD est en baisse de 0,20 %.

La hausse de 1,10 % enregistrée hier a été principalement alimentée par l'annonce d'un accord commercial préliminaire entre les États-Unis et l'Union européenne. Cet accord a levé l'incertitude à court terme sur les droits de douane et stimulé l'appétit pour le risque, en particulier pour les actifs américains, soutenant ainsi la vigueur générale du dollar. L'UE a accepté un taux de droits de douane de 15 % sur des exportations clés telles que les voitures et les produits pharmaceutiques, et s'est engagée à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine et à investir 600 milliards de dollars dans l'industrie américaine. Cet accord favorise l'économie américaine, tandis que les dirigeants européens ont été vivement critiqués dans leur pays, accusés d'avoir conclu un accord préjudiciable sur le plan économique et politiquement soumis.

La marge de manœuvre limitée pour un nouvel assouplissement monétaire dans la zone euro et la récente pause de la BCE réduisent encore le potentiel de reprise de l'euro. Aujourd'hui, les marchés se concentrent sur les données macroéconomiques américaines à venir et la décision de la Fed. Si l'optimisme d'hier a renforcé le dollar, les investisseurs attendent désormais la décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi, le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé et les données sur l'emploi non agricole vendredi.

Ces publications seront déterminantes pour façonner les anticipations concernant d'éventuelles baisses de taux plus tard en 2025, en particulier dans un contexte de tensions croissantes entre le président américain Donald Trump et le président de la Fed, Jerome Powell.

D'un point de vue technique, l'USDIDX rebondit à partir d'un niveau de support clé. La principale zone que les haussiers doivent désormais franchir est la ligne de résistance située au-dessus de 98,700 points.