Graphique du jour : USDJPY (21/11/2025)

Le taux de change USD/JPY s'établit actuellement autour de 156,7. Les échanges d'aujourd'hui sont influencés par un ensemble complexe de facteurs fondamentaux, où le dollar très vigoureux rivalise avec les interventions potentielles du Japon. La différence de politique monétaire entre les États-Unis et le Japon continue de favoriser le dollar, mais le risque d'actions de la part de la Banque du Japon et du gouvernement japonais limite le potentiel de hausse de la paire. L'attention reste focalisée sur les données américaines, le procès-verbal du FOMC et le plan de relance budgétaire de 21 300 milliards de yens récemment approuvé par le Japon, qui pourraient déterminer les prochains mouvements de la paire. Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent le cours USD/JPY aujourd'hui ? Politique monétaire de la Fed et de la BOJ La Fed maintient une position hawkish, et le marché interprète les minutes du FOMC comme un signal indiquant que les taux d'intérêt américains resteront relativement élevés. La Banque du Japon poursuit sa politique ultra-accommodante, s'abstenant de toute normalisation rapide, ce qui limite le potentiel de hausse du yen. Ces différences d'approche monétaire créent un avantage structurel pour le dollar. Résumé : La Fed reste hawkish, la BOJ maintient une politique accommodante. L'avantage en matière de taux d'intérêt favorise le dollar. Risque d'intervention et politique du gouvernement japonais Le gouvernement japonais a souligné à plusieurs reprises la nécessité de stabiliser le yen, mais s'est jusqu'à présent limité à des déclarations. Un représentant du gouvernement a souligné que les mouvements soudains sur le marché des changes nécessitaient une attention particulière et une éventuelle stabilisation. L'absence de mesures concrètes, combinée à la position ultra-accommodante de la Banque du Japon, crée des tensions et incite les investisseurs à rester prudents à l'égard du yen. Résumé : Le gouvernement surveille le yen, la Banque du Japon reste passive. Les marchés interprètent cela comme un signe de faiblesse de la devise. Plan de relance budgétaire du Japon Le plan de relance budgétaire de 21 300 milliards de yens récemment approuvé a suscité des réactions mitigées sur le marché. Une partie des fonds est destinée à atténuer les pressions inflationnistes, mais la nouvelle émission d'obligations pourrait alourdir la charge pesant sur le marché de la dette, ce qui, conjugué à la hausse des rendements, soutient le yen à court terme. Résumé : Le plan de relance budgétaire augmente le risque sur le marché de la dette et soutient temporairement le yen. Données macroéconomiques américaines Les données très solides du marché du travail américain, notamment les emplois non agricoles, les salaires et le taux de chômage, renforcent le dollar. Le marché interprète ces chiffres comme une confirmation que la Fed maintiendra des taux élevés. Les données macroéconomiques japonaises ont actuellement un impact limité, car la Banque du Japon réagit lentement et ne modifie pas sa politique à court terme. Résumé : Les données américaines influencent le cours USD/JPY, tandis que les données japonaises ont peu d'influence. Écart de taux d'intérêt L'écart important entre les taux élevés aux États-Unis et les taux bas au Japon continue de peser sur le yen. Les marchés profitent de l'avantage du dollar et continuent d'utiliser le yen dans leurs stratégies de financement, ce qui maintient la structure de supériorité du dollar. Résumé : L'important écart de taux d'intérêt favorise le dollar. Le yen reste faible en matière de financement.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."