Avant l'ouverture des marchés européens (21.11.2025)

Après une forte ouverture, les indices américains ont rapidement perdu de leur élan et ont clôturé la journée avec des baisses notables. Le S&P 500 a reculé de 1,55 %, tandis que le Nasdaq 100 a chuté de 2,2 %, touchant particulièrement le secteur technologique. L'enthousiasme initial suscité par les très bons résultats de Nvidia et les attentes croissantes concernant les nouvelles solutions d'IA telles que Gemini 3 n'a pas duré longtemps. Nvidia a initialement gagné 6 %, mais a finalement clôturé la séance en baisse d'environ 3 %, reflétant le revirement soudain du sentiment du marché.

Les dernières données macroéconomiques ont encore renforcé l'approche prudente de la Réserve fédérale américaine (Fed) à l'égard d'une éventuelle baisse des taux en décembre.

Les chiffres de l'emploi pour septembre ont révélé la création de 119 000 nouveaux emplois, soit plus du double des 50 000 prévus, tandis que les demandes initiales d'allocations chômage ont chuté à 220 000, contre 230 000 prévues.

C'est pourquoi les responsables de la Fed appellent à la prudence, avertissant que des baisses de taux prématurées pourraient maintenir, voire raviver, les pressions inflationnistes.

Le gouvernement japonais a approuvé un plan de relance massif d'une valeur de 21 300 milliards de yens, soit environ 135 milliards de dollars américains , ce qui en fait le plus important programme depuis la pandémie de COVID-19. Cependant, ces décisions ont suscité des inquiétudes sur les marchés financiers en raison de l'ampleur de la dette impliquée.

Sur le marché des changes, le yen japonais s'est stabilisé autour de 157,10 USD/JPY, gagnant légèrement après l'annonce de l'approbation du vaste plan de relance par le gouvernement japonais. Les autres principales devises sont restées dans des fourchettes de prix étroites.

L'inflation au Japon reste supérieure à 2 %, l'IPC de base s'établissant à 3,0 %, l'IPC global également à 3,0 % et l'IPC hors alimentation et énergie atteignant 3,1 %.

En novembre, le Japon a enregistré des résultats mitigés en matière d'indice PMI. Le secteur manufacturier est resté en contraction pour le cinquième mois consécutif à 48,8, en amélioration par rapport à 48,2, tandis que le secteur des services est resté stable à 53,1.

Le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, a souligné la possibilité croissante d'une hausse des taux, notant que l'inflation reste supérieure à l'objectif, autour de 3 %, et que les prévisions économiques s'améliorent.

Sur les marchés boursiers de la région Asie-Pacifique, la tendance à la baisse domine, les principaux indices perdant de la valeur. Le Nikkei 225 au Japon a chuté de 2,4 %, le Hang Seng à Hong Kong a reculé de 2,1 %, le Shanghai Composite a baissé de 1,9 % et l'indice australien S&P/ASX 200 a perdu 1,6 %, atteignant son plus bas niveau en cinq mois.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé aujourd'hui le taux de référence USD/CNY à 7,0875, soit un niveau inférieur à la prévision de 7,1154.

Sur le marché des cryptomonnaies, la correction se poursuit. Le bitcoin a perdu environ 3 %, et les autres principales cryptomonnaies suivent le mouvement, notamment l'ethereum, qui a chuté de plus de 3,5 %. Le sentiment du marché a également été affaibli par des informations selon lesquelles un autre investisseur important aurait clôturé une partie significative de ses positions, ce qui a encore pesé sur le marché.

Aux États-Unis, quatre personnes ont été inculpées dans le cadre d'une affaire de contrebande de puces Nvidia, alimentant le débat sur le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs.

