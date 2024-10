Graphique du jour - USDJPY (27.09.2024)

La paire USDJPY a connu une volatilité importante aujourd'hui suite à des développements politiques majeurs au Japon et à la publication de nouvelles données économiques. L'ancien ministre de la défense, Shigeru Ishiba, a remporté la course à la direction du Parti libéral démocrate (PLD), ce qui le place en position de devenir le nouveau premier ministre du Japon. Ce changement politique, combiné aux récents chiffres de l'inflation, a créé un environnement complexe et dynamique pour la paire de devises.

La victoire de M. Ishiba est intervenue à l'issue d'une course très serrée qui s'est terminée par un second tour contre le ministre de la sécurité économique, Sanae Takaichi. Ishiba, 67 ans, connu pour sa volonté de critiquer son propre parti et pour l'importance qu'il accorde à la revitalisation des zones rurales, doit maintenant relever le défi d'améliorer l'image du PLD avant les élections générales de l'année prochaine. Sa victoire a suscité des réactions mitigées sur les marchés, reflétant l'incertitude quant aux changements de politique potentiels sous sa direction.

Les marchés des changes ont réagi de manière spectaculaire à ces événements. Dans un premier temps, lorsqu'il est apparu que Takaichi pourrait gagner, la paire USDJPY a dépassé 146,00. Toutefois, lorsque la nouvelle de la victoire finale d'Ishiba s'est répandue, la paire s'est brusquement retournée, tombant à environ 143,80. Cette volatilité souligne la sensibilité du marché aux changements potentiels des politiques économiques et monétaires du Japon. Les dernières données de l'indice des prix à la consommation (IPC) de Tokyo ont montré une baisse de l'inflation, ce qui rend le tableau encore plus complexe. L'IPC a augmenté de 2,2 % d'une année sur l'autre en septembre, contre une hausse de 2,6 % en août. Cette tendance à la baisse de l'inflation pourrait influencer les décisions de politique monétaire de la Banque du Japon (BOJ), qui font déjà l'objet d'un examen minutieux en raison du changement de direction politique.

Le programme économique d'Ishiba, qui comprend la promesse d'une « sortie totale » des taux d'inflation élevés du Japon et d'une « croissance des salaires réels », sera suivi de près par les acteurs du marché. Sa position sur la politique monétaire et toute pression potentielle sur la BOJ pour qu'elle ajuste sa politique ultra-libre pourraient avoir des implications significatives sur la valeur du yen. Le futur premier ministre est également confronté à des défis économiques et géopolitiques plus vastes. L'économie japonaise est confrontée à la hausse du coût de la vie, exacerbée par la faiblesse du yen. En outre, M. Ishiba devra gérer les relations cruciales entre le Japon et les États-Unis dans un contexte de défis sécuritaires croissants en Asie, notamment les tensions avec la Chine et la Corée du Nord. Pour les traders et les investisseurs, les facteurs clés à surveiller dans les semaines à venir seront les signaux d'Ishiba sur ses priorités économiques, les changements potentiels dans la direction ou la politique de la BOJ, et la façon dont ces facteurs pourraient influencer les tendances de l'inflation et la croissance des salaires au Japon. La paire USDJPY devrait rester sensible à ces développements, ainsi qu'à tout changement dans les attentes de la politique de la Réserve fédérale américaine.



USDJPY (intervalle D1)

L'USD/JPY a franchi une résistance clé avant de retomber dans le canal baissier. Ce niveau a déjà fait office de résistance très forte à deux reprises, entraînant la poursuite de la tendance baissière. Depuis le début du mois d'août, des plus hauts et des plus bas inférieurs ont été observés. La résistance s'aligne également sur le niveau de retracement de Fibonacci de 50 %, qui a servi de résistance forte à la fin du mois d'août. La paire USD/JPY a maintenant dépassé le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, ce qui pourrait ouvrir la voie à un mouvement facile vers le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % à 141,869.

Le RSI est orienté à la hausse et montre une divergence haussière, qui pourrait être rompue bientôt, indiquant un changement de tendance. Le MACD atteint des sommets et des creux plus élevés, avec un croisement récent indiquant un signal d'achat.