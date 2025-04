Graphique du jour - VIX (05.04.2025)

Malgré la séance de trading la plus faible depuis le 16 mars 2020 sur le S&P 500 et la deuxième plus forte baisse de la capitalisation boursière en une journée, l'US500 ne parvient pas à se redresser et perd aujourd'hui près de 0,5 %. Cette situation augmente l'appétit pour la couverture des institutions telles que les négociants en options gamma, ainsi que des traders particuliers, ce qui fait monter le VIX aujourd'hui. L'indice de volatilité CBOE (VIX) augmente de près de 4 % avant la publication aujourd'hui des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis et le discours du président de la Fed, M. Powell, à 17h25.

14h30, États-Unis, publication des chiffres de l'emploi non agricole (mars) :

Variation attendue de l'emploi non agricole : +140 000 contre +151 000 précédemment

Emploi dans le secteur privé : +135 000 attendus contre +140 000 précédemment

Secteur manufacturier : baisse attendue de -1 000 contre une augmentation de +10 000 précédemment

Taux de chômage : 4,1 % attendus contre 4,1 % précédemment

Rémunération horaire moyenne : +4,0 % en glissement annuel contre +4,0 % précédemment (+0,3 % de variation mensuelle contre +0,3 % précédemment)

Nombre moyen d'heures hebdomadaires : 34,2 contre 34,1 précédemment

VIX (intervalle M15)

En observant l'indice VIX, nous pouvons voir que malgré la hausse depuis le 2 avril, la baisse de la MACD et du RSI suggère que le potentiel de hausse pour la couverture pourrait être limité par rapport aux niveaux actuels. Le marché sera également à la hausse en raison des remarques potentielles de Trump sur « le programme de réduction d'impôts le plus important de l'histoire des États-Unis ». De plus, une réaction positive aux chiffres de l'emploi non agricole publiés aujourd'hui et aux remarques du président de la Réserve fédérale américaine pourraient faire baisser l'indice VIX par rapport à ses niveaux actuels. Des chiffres de l'emploi non agricole légèrement plus faibles que prévu ou conformes aux attentes pourraient indiquer un discours plus conciliant de la part de Powell. Toutefois, si les chiffres sont « trop bas », la crainte d'une récession pourrait persister. Des chiffres de l'emploi non agricole plus élevés que prévu (après les chiffres très positifs de l'ADP publiés mercredi) pourraient soutenir le dollar américain et attirer davantage l'attention des marchés sur les remarques de Powell.

Source: xStation5