Graphique du jour - WHEAT (28.10.2025)

Points clés Le blé progresse aujourd'hui sur le CBOT et se dirige vers les 530 dollars

Les marchés spéculent sur les expéditions de blé américain vers la Chine

Les données sur les exportations de blé américain indiquent une croissance de près de 20 % en glissement annuel

Les prix du blé ont connu une hausse temporaire cette semaine, alimentée par des rumeurs selon lesquelles la Chine serait intéressée par des livraisons de blé américain, peut-être un lot de blé blanc. La rumeur a suffi à faire grimper les contrats à terme, même si les analystes ont rapidement remis en question sa crédibilité. Jusqu'à présent, aucune confirmation officielle n'a été donnée, et comme l'USDA n'est pas en mesure de publier ses rapports « flash sales » pendant la fermeture du gouvernement, le marché reste dans l'incertitude. De plus, nous ne disposons pas des données « Commitment of Traders » de la CFTC, en raison de la fermeture du gouvernement. Dans le secteur céréalier au sens large, l'attention s'est tournée vers la géopolitique après l'annonce que le président Trump rencontrerait le président chinois Xi Jinping jeudi lors de son voyage en Asie. Les traders y voient un tournant potentiel, voire le début d'un nouveau dégel commercial entre les États-Unis et la Chine. Les optimistes espèrent que ces discussions ouvriront la voie à un retour de la demande chinoise pour le soja américain, et peut-être pour le blé à terme. Cependant, beaucoup restent sceptiques, et Price Futures Group a déclaré qu'en réalité, « les tensions entre les États-Unis et la Chine semblent s'aggraver, et non s'améliorer ». Les dernières données de l'USDA (avant l'interruption des rapports) indiquaient des exportations de blé de 258 543 tonnes pour la semaine se terminant le 23 octobre, soit une baisse de 47,6 % par rapport à la semaine précédente et 12 % de moins que le niveau de l'année dernière. Les principales destinations étaient la Corée du Sud (109 639 tonnes), le Vietnam (46 079 tonnes) et le Japon (33 899 tonnes). Malgré la baisse de cette semaine, les exportations cumulées pour 2025/26 s'élèvent à 11,46 millions de tonnes, soit une hausse de 19,4 % par rapport à l'année précédente, ce qui indique que les perspectives d'exportation à long terme restent favorables aux prix du blé américain. Les analystes de BBH ont noté que, bien que la progression de l'inflation ait marqué le pas, la Fed pourrait adopter une attitude plus accommodante d'ici la fin de l'année, ce qui pourrait finalement affaiblir le billet vert, un changement potentiellement favorable pour les céréales libellées en dollars. Évolution des récoltes mondiales France : les semis de blé ont progressé pour atteindre 57 % au 20 octobre, soit une hausse de 30 points en une semaine seulement (FranceAgriMer).

les semis de blé ont progressé pour atteindre au 20 octobre, soit une hausse de 30 points en une semaine seulement (FranceAgriMer). Turquie : L'office national des statistiques a revu à la baisse ses estimations de production de blé pour 2025, à 17,9 millions de tonnes , soit 1,7 million de tonnes de moins que les prévisions précédentes.

L'office national des statistiques a revu à la baisse ses estimations de production de blé pour 2025, à , soit de moins que les prévisions précédentes. Argentine : La Bourse des céréales de Buenos Aires a estimé que la récolte de blé était achevée à 5 %, marquant le début d'une nouvelle saison qui pourrait être sensible aux conditions météorologiques en Amérique du Sud. Le marché du blé reste pris entre les rumeurs et les fondamentaux réels. Les traders surveillent trois éléments principaux : La question de savoir si l'intérêt présumé de la Chine pour l'achat se transformera en demande réelle, Le résultat du sommet Trump-Xi, Les changements macroéconomiques plus larges dans la politique monétaire américaine et la tendance du dollar. BLÉ (intervalle D1) Le blé rebondit après avoir atteint son plus bas niveau depuis plusieurs années, dépassant la zone de résistance EMA50 (ligne orange). Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."