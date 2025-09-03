Heico en baisse de 10 % par rapport à son plus haut historique. Quelle est la prochaine étape pour ce géant du secteur aérospatial ?

Les actions Heico (HEI.US) ont été parmi les plus performantes ces derniers mois, affichant des résultats très solides et menant la hausse dans le secteur industriel américain aux côtés de sociétés telles que Curtiss Wright et RTX Corp. D'un autre côté, le titre a reculé de près de 10 % par rapport à son plus haut historique, tandis que l'euphorie suscitée par les récents résultats a rapidement cédé la place à une pression vendeuse. Il est évident que les entreprises américaines disposant de chaînes d'approvisionnement courtes et sécurisées, fournissant des composants et des services non seulement à des entreprises privées, mais aussi au Pentagone et au secteur spatial, devraient afficher des performances au moins solides au cours des prochains trimestres. Alors pourquoi les actions Heico ont-elles chuté ? Heico domine les marchés de niche de l'aérospatiale. Heico est l'un des leaders dans ce domaine. La société fournit des services d'entretien d'avions, des pièces de rechange essentielles et des pièces de rechange OEM de qualité supérieure, permettant aux entreprises et aux institutions de réaliser des économies sur des composants essentiels allant de l'électronique aux éléments structurels. Ces derniers mois, les spéculations ont persisté autour d'une augmentation potentielle des commandes du Pentagone, étant donné que le ministère de la Défense « surpaie » souvent les fournisseurs OEM, faisant de Heico une alternative naturelle.

Au troisième trimestre 2025, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,15 milliard de dollars et un bénéfice net de 177,34 millions de dollars, soit une croissance annuelle de près de 20 % et 30 %, respectivement. Depuis des décennies, Heico poursuit une stratégie d'acquisition agressive, absorbant des entreprises de niche stratégiques afin de renforcer sa position sur le marché à long terme. Cela a fait de la société un maillon presque irremplaçable dans le secteur aérospatial, avec des commandes en hausse tant pour les missions militaires que spatiales. Rien qu'en 2025, elle a acquis cinq sociétés supplémentaires.

Heico estime que son chiffre d'affaires annuel atteindra 5,4 milliards de dollars d'ici 2028, ce qui implique un taux de croissance annuel moyen des ventes d'environ 8 %. Plus important encore, elle prévoit de générer près d'un milliard de dollars de bénéfice net d'ici là, ce qui représente une croissance moyenne d'environ 15 % par rapport aux quelque 700 millions de dollars de bénéfice net enregistrés cette année. Ces perspectives suggèrent que les acquisitions ne dilueront pas de manière significative les marges, tandis que les coûts associés contribueront à créer un « effet boule de neige » de croissance exponentielle. Actions Heico (intervalle H1, D1) Hier, l'action a clôturé à 315 dollars par action. Juste au-dessus de ce niveau se trouvent les moyennes mobiles exponentielles EMA50 et EMA200. Un dépassement des 316 dollars aujourd'hui pourrait ouvrir l'ouverture à un nouveau test des sommets historiques. Le marché s'accorde largement à dire que l'activité de Heico est florissante. La seule préoccupation concerne la valorisation, qui, même après le récent recul, reste à des multiples historiquement élevés en termes de ratio cours/bénéfice et cours/chiffre d'affaires. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 8 % et une croissance du bénéfice net d'environ 15 % ne justifient pas entièrement des multiples d'environ 60 fois les bénéfices, même si l'activité prévisible de Heico et sa position dominante dans des secteurs de niche rendent ses perspectives de croissance à long terme presque certaines. Cette dynamique a conduit à des épisodes périodiques de surévaluation. D'autre part, les prévisions de la société sont peut-être trop prudentes, laissant au marché un potentiel de hausse si les investisseurs constatent une amélioration des marges et des effets positifs des acquisitions à court terme. Source: xStation5 Les actions de la société testent actuellement la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50, ligne orange) sur le graphique quotidien. Une baisse en dessous de ce niveau pourrait potentiellement ouvrir la voie à un test de l'EMA200 près de 282 USD par action. À l'inverse, un dépassement au-dessus suggérerait une nouvelle ouverture de la limite supérieure du canal de prix autour de 328 USD.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."