Heineken bondit de 12 % lors de la meilleure séance depuis 1989, stimulant le secteur brassicole 📈

Les actions du gĂ©ant nĂ©erlandais de la biĂšre Heineken (HEIA.NL) ont bondi de plus de 12 % Ă la suite des rĂ©sultats semestriels de la sociĂ©tĂ©, alimentant une reprise chez d'autres grands brasseurs tels que Carlsberg (CARLB.DK) et Anheuser-Busch InBev (ABI.BE), qui ont tous deux gagnĂ© environ 3 %. Les rĂ©sultats de Heineken ont indiquĂ© une forte croissance des volumes et une expansion organique des ventes sur tous les marchĂ©s. La sociĂ©tĂ© prĂ©voit une croissance de son bĂ©nĂ©fice d'exploitation de 4 Ă 8 % en 2025, alors que les analystes s'attendaient Ă une augmentation de 6 % par rapport Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Il s'agit de la deuxiĂšme meilleure sĂ©ance de trading de Heineken depuis 1989. L'expansion de l'entreprise Le volume total de biĂšre d'Heineken a augmentĂ© de 1,6 % en glissement annuel, le volume de la marque Heineken ayant bondi de 8,8 % en glissement annuel, un record. Les ventes organiques ont augmentĂ© de 5 % en glissement annuel pour atteindre 29,9 milliards d'euros, mais le chiffre d'affaires total a diminuĂ© de 1,2 % en glissement annuel pour s'Ă©tablir Ă 35,95 milliards d'euros, principalement en raison des effets de conversion des devises, qui ont eu un impact nĂ©gatif de plus de 1,6 milliard d'euros sur les rĂ©sultats. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Les segments des boissons non alcoolisĂ©es et des biĂšres premium ont enregistrĂ© les meilleures performances, augmentant considĂ©rablement les marges d'exploitation, qui ont progressĂ© de 40 points de base, passant de 14,7 % Ă 15,1 %. Le bĂ©nĂ©fice d'exploitation a augmentĂ© de 8,3 % en glissement annuel pour atteindre 4,5 milliards d'euros, dĂ©passant Ă la fois les propres attentes de Heineken (8 % de croissance en glissement annuel) et les prĂ©visions du marchĂ© (5,3 % en glissement annuel). Rachats d'actions et rĂ©duction de la dette Le flux de trĂ©sorerie disponible a augmentĂ© de 1,2 milliard d'euros en glissement annuel pour atteindre 3,1 milliards d'euros

a augmentĂ© de La dette nette a diminuĂ© de 1,1 milliard d'euros, passant de 15,8 milliards d'euros Ă 14,7 milliards d'euros. Dans son commentaire, Heineken a soulignĂ© la bonne performance malgrĂ© la faible confiance des consommateurs en Europe, les pressions inflationnistes persistantes et les risques de dĂ©valuation des devises dans les marchĂ©s Ă©mergents. Cependant, la sociĂ©tĂ© a fait preuve d'efficacitĂ© opĂ©rationnelle, en rĂ©duisant ses coĂ»ts de 400 millions d'euros en 2024. Le marchĂ© a Ă©galement rĂ©agi positivement au programme de rachat d'actions de Heineken, d'un montant de 1,5 milliard d'euros, qui sera exĂ©cutĂ© au cours des deux prochaines annĂ©es. Le dividende total pour 2024 s'Ă©lĂšve Ă 1,86 € par action, soit une augmentation de 7,5 % en glissement annuel, le dividende final Ă©tant fixĂ© Ă 1,17 € par action. L'action Heineken teste des niveaux techniques clĂ©s Les actions Heineken se traient actuellement Ă 76,5 €, le secteur plus large de l'alimentation et des boissons du STOXX 600 affichant les gains les plus Ă©levĂ©s de l'indice de rĂ©fĂ©rence aujourd'hui. Les rĂ©sultats de Heineken pour le premier semestre 2024 ont d'abord déçu le marchĂ©, mais l'action tente maintenant un rebond aprĂšs une rĂ©cente tendance Ă la baisse, testant la MME sur 200 jours (77 euros par action, ligne rouge). Les investisseurs Ă©valuent positivement l'expansion de la sociĂ©tĂ© dans le segment des biĂšres haut de gamme, qui offre des marges bĂ©nĂ©ficiaires plus Ă©levĂ©es, ainsi que sa croissance dans les boissons non alcoolisĂ©es. Pour l'avenir, le marchĂ© est optimiste quant Ă la possibilitĂ© qu'un rebond des dĂ©penses de consommation en Europe se traduise par une augmentation des ventes dans toutes les catĂ©gories de produits Heineken. MalgrĂ© un environnement difficile, la sociĂ©tĂ© continue Ă dĂ©velopper ses activitĂ©s, clĂŽturant le second semestre avec un bĂ©nĂ©fice net de plus de 978 millions d'euros. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."