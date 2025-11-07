Hensoldt progresse grâce à un carnet de commandes record et à ses projets de croissance.

Points clés Le carnet de commandes record de 7,1 milliards d'euros offre à Hensoldt une excellente visibilité sur ses revenus pour les années à venir et confirme sa capacité à exécuter des contrats à long terme dans les secteurs de la défense et de la technologie.

Son positionnement très solide sur les marchés des radars, des capteurs et de l'optronique, segments soutenus par le gouvernement allemand et l'UE, confère à l'entreprise un avantage concurrentiel.

Les plans d'investissement dans la production et les nouvelles technologies de capteurs préparent l'entreprise à une augmentation de son échelle opérationnelle et pourraient servir de catalyseur à une croissance supplémentaire.

Les actions Hensoldt sont en hausse suite à la publication des résultats des neuf premiers mois de 2025, au cours desquels la société a révélé un carnet de commandes record et confirmé sa position très solide dans les secteurs de la défense et de la technologie. Le carnet de commandes record de 7,1 milliards d'euros offre une visibilité solide sur les revenus pour les années à venir et démontre que Hensoldt est capable d'obtenir et d'exécuter des contrats à long terme dans un segment technologique exigeant. Dans le même temps, la croissance du chiffre d'affaires et la marge EBITDA indiquent que la société ne se contente pas de remporter des commandes, mais qu'elle les exécute également de manière efficace, ce qui se traduit par une rentabilité et un contrôle des coûts. Principales données financières Chiffre d'affaires : 1,54 milliard d'euros

EBITDA ajusté : 211 millions d'euros (marge d'environ 13,7 %)

Nouvelles commandes : 2,02 milliards d'euros (+8,7 % a/a)

Carnet de commandes : 7,1 milliards d'euros – le plus élevé de l'histoire de l'entreprise

Ratio commandes/facturation : 1,6–1,9×

Investissements prévus : environ 1 milliard d'euros dans l'expansion de la production et les nouvelles technologies de capteurs Le carnet de commandes record offre à Hensoldt une forte visibilité sur ses revenus pour les années à venir, ce qui est particulièrement important dans le secteur de la défense où les contrats sont à long terme et les cycles de production complexes. La croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration de la marge EBITDA reflètent l'exécution efficace des projets et la solide situation opérationnelle de l'entreprise. Les investissements prévus dans la production et le développement technologique préparent l'entreprise à une augmentation de son activité, ce qui pourrait servir de catalyseur à une nouvelle croissance. L'accueil favorable réservé par le marché à ces résultats se traduit par une hausse rapide du cours de l'action, soulignant la confiance des investisseurs dans le développement continu de l'entreprise. Dans le même temps, certains risques doivent être pris en compte. Bien que les marges s'améliorent, les résultats opérationnels à court terme pourraient subir des pressions. Au premier semestre 2025, la marge du segment Capteurs a diminué. Un carnet de commandes bien rempli ne garantit pas automatiquement la conversion en chiffre d'affaires, car l'exécution des contrats dépend de facteurs opérationnels et de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise reste sensible aux budgets de défense nationaux ainsi qu'aux facteurs macroéconomiques mondiaux tels que les fluctuations monétaires, les coûts des matières premières et la logistique. L'augmentation de la demande du marché signifie que Hensoldt doit non seulement remporter des contrats, mais aussi démontrer leur exécution et leur rentabilité dans un environnement de plus en plus difficile. Source: xStation5

