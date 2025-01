Hershey souffre de conditions d'approvisionnement en cacao tendues 📉

Les actions de Hershey (HRSHY.US), l'un des plus grands producteurs de chocolat aux États-Unis, ont atteint leurs plus bas niveaux sur 52 semaines, alors que le sentiment global a évolué avec une baisse des dépenses des consommateurs et la hausse des prix du cacao, qui met sous pression les marges de l'entreprise, le cacao représentant la principale part de ses coûts de production. La question qui se pose est de savoir si Hershey dispose d'un potentiel limité pour répercuter ces coûts sur le consommateur.

Hershey a rejeté une offre de rachat de Mondelez, la qualifiant de trop faible : « en dessous des estimations du conseil d'administration ». Le 27 décembre, TD Cowen a relevé son estimation du « prix de rachat » de Hershey à 255 $ par action, soit une prime de près de 60 % par rapport au prix actuel des actions de Hershey, qui est de 157 $.

Lors du troisième trimestre de 2024 (clos le 29 septembre), les ventes ont chuté de 1,4 %, tandis que le bénéfice par action ajusté (EPS) a diminué de 10 % par rapport à l'année précédente. Ces résultats étaient inférieurs aux prévisions des analystes. À ce jour, la société prévoit que les prix du cacao se stabilisent en 2025.

Malgré cela, Bloomberg News a rapporté il y a quelques jours que Hershey a demandé l'autorisation de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour acheter une énorme quantité de cacao, 90 000 tonnes, à partir des stocks de la Bourse des matières premières (ICE), une quantité supérieure à ce que l'échange pourrait offrir, dans un contexte de pénurie sur le marché du cacao. Cette information a exercé une pression sur l'action, Wall Street s'inquiétant de l'impact des conditions du marché du cacao sur les futurs coûts de production de Hershey.

La réalité est que l'entreprise devra fonctionner en 2025, quels que soient les coûts du cacao. Cependant, à long terme, les conditions actuelles de pénurie de cacao seront difficiles à maintenir, ce qui pourrait donner à Hershey un avantage stratégique, malgré certaines faiblesses tactiques. Les analystes de BofA ont un objectif de prix de 180 $ pour Hershey, avec une note neutre ; Citi a abaissé sa recommandation à 159 $ par action. Hershey prévoit d'augmenter ses prix de 3 à 4 % en 2025.

Historiquement, le ratio Cours/Bénéfice anticipé (PER) de Hershey au cours des dix dernières années était de 27 ; il est désormais de 19. L'entreprise conserve des marges nettes bien plus élevées que ses concurrents, et même beaucoup plus élevées que celles de Coca-Cola. De plus, le ratio PER actuel de 17 est inférieur à celui d'autres entreprises du secteur de la consommation discrétionnaire, telles que PepsiCo ou même Mondelez. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

En raison de ses marges nettes toujours supérieures à celles des principaux concurrents, avec un ratio PER et un ratio PER anticipé plus bas, nous pouvons supposer que l'entreprise est relativement sous-évaluée par rapport à ses pairs du secteur.

Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Graphique de Hershey (HSY.US) sur intervalle D1

Les actions de Hershey chutent de près de 20 % sous la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), dans le cadre d'une forte vente qui a commencé en juin 2023.

Source: xStation5