Hindenburg Research s'en prend à Carvana, alléguant des problèmes comptables majeurs 📉

Les actions de Carvana (CVNA.US) ont connu une forte volatilité aujourd'hui après que l'éminent vendeur à découvert Hindenburg Research a publié un rapport détaillé alléguant une manipulation comptable généralisée et des pratiques commerciales douteuses chez le détaillant de voitures d'occasion en ligne. L'action a d'abord plongé de 11 % avant de se redresser et de s'échanger légèrement à la hausse. Principales allégations : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile 800 millions de dollars de ventes de prêts à des parties liées, non divulguées, par l'intermédiaire de fiducies liées à Cerberus Capital

Pratiques comptables agressives et normes laxistes en matière de souscription de prêts

Transactions importantes avec DriveTime, contrôlé par le père du PDG.

Enquête de la SEC non divulguée, selon le cabinet de renseignement FOIA Problèmes de comptabilité et de prêts L'enquête de Hindenburg, qui comprend 49 entretiens avec des experts du secteur et d'anciens employés, affirme que Carvana a gonflé ses revenus déclarés grâce à des pratiques comptables douteuses. Le rapport allègue que le modèle de prêt « originate to sell » de la société est fortement orienté vers les emprunteurs à risque, avec près de 44 % des prêts dans des catégories non privilégiées. Questions relatives à l'évaluation Le vendeur à découvert souligne que Carvana se trade à des primes significatives par rapport à ses pairs : multiple de vente supérieur de 845 % par rapport aux concurrents CarMax et AutoNation

Prime de 754 % sur la base des bénéfices futurs

Dette nette de 4,8 milliards de dollars et cote de crédit de pacotille Examen de la direction Le rapport soulève des inquiétudes concernant les ventes d'actions par des initiés, notant qu'Ernest Garcia II, le père du PDG de Carvana, a récemment vendu pour 1,4 milliard de dollars d'actions. Cela fait suite à ses ventes précédentes de 3,6 milliards de dollars entre 2020 et 2021, qui ont précédé une baisse de 99 % des actions. Impact sur le marché Malgré les graves allégations, l'action de Carvana a fait preuve de résilience, se remettant des pertes initiales pour s'échanger en hausse de 2 %. L'entreprise n'a pas encore répondu aux demandes de commentaires sur les allégations. L'attention se porte désormais sur la manière dont Carvana répondra à ces allégations et sur la question de savoir si les autorités de régulation pourraient s'intéresser aux allégations de transactions entre parties liées et de pratiques comptables non divulguées. La réponse de l'entreprise pourrait avoir des conséquences importantes sur sa valorisation boursière de 44 milliards de dollars et sur la confiance des investisseurs. Carvana (Intervalle D1) Le titre a retesté le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % et se négocie actuellement au-dessus de la SMA de 100 jours. Pour les haussiers, l'objectif clé est la moyenne mobile à 50 jours, qui s'aligne sur le niveau de retracement de Fibonacci à 23,6 %. Ce niveau, qui constituait auparavant un soutien très fort pour le titre, pourrait désormais servir de résistance critique. Les baissiers, quant à eux, chercheront à pousser le cours en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %, en visant le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % et la SMA de 200 jours à 153,91 $. Le RSI tente de rebondir après une divergence baissière, ce qui pourrait signaler une reprise potentielle. Cependant, le MACD continue de diverger vers le bas, indiquant une dynamique baissière continue et justifiant la prudence. Source : xStation

