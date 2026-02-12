Howmet Aerospace : valorisation trop ambitieuse ?

-
Howmet Aerospace affiche plus de +80% de performance sur un an.
-
T4 solide : BPA ajusté de 1.05$ (vs 0.97$ attendu), revenus +16% à 2.2 milliards $.
-
Objectif 2026 : BPA d’environ 4.45$, FCF de 1.6 milliard $.
-
Ratio dette nette/EBITDA réduit à 1.0x, dividende relevé et rachats d’actions.
-
Valorisation exigeante : PER supérieur à 50x en forward.
-
Howmet Aerospace (HWM.US) s’impose comme l’un des grands gagnants du cycle actuel de l’aéronautique et de la défense. Avec une performance totale supérieure à 80% sur un an et un titre inscrit à des sommets historiques, le marché semble parier sur une exécution quasi parfaite de sa stratégie de croissance.
Les derniers résultats trimestriels n’ont fait que renforcer cette dynamique. Toutefois, la question centrale porte désormais sur la valorisation, particulièrement élevée pour un équipementier aéronautique traditionnel.
📊 Résultats solides et guidance ambitieuse
Un quatrième trimestre au-dessus des attentes
Au T4, Howmet a publié un BPA ajusté de 1.05$, contre 0.97$ attendu par le consensus. Le chiffre d’affaires atteint 2.2 milliards $, en hausse de 16% sur un an.
Les ventes dans l’aviation commerciale progressent de 13%, tandis que le segment Defense Aerospace enregistre une croissance de 21% sur l’exercice 2025. La réaction du marché a été immédiate : le titre a bondi d’environ 10% après la publication.
Perspectives 2026 et génération de cash
Pour 2026, la direction anticipe :
-
Revenus d’environ 9.1 milliards $
-
BPA ajusté proche de 4.45$
-
Free cash flow estimé à 1.6 milliard $
Sur l’ensemble de l’année écoulée, les revenus ont progressé de 11% à 8.25 milliards $, l’EBITDA ajusté de 26% à 2.4 milliards $, et le BPA ajusté de 40% à 3.77$. Le free cash flow atteint 1.43 milliard $.
La société a réduit son ratio dette nette/EBITDA à 1.0x, procédé à des rachats d’actions et relevé significativement son dividende, illustrant une discipline financière solide.
🛩️ Un cycle aéronautique et défense porteur
Demande structurellement forte
La croissance d’Howmet repose sur plusieurs piliers :
-
Demande soutenue dans l’aviation commerciale
-
Augmentation des budgets de défense aux États-Unis et en Europe
-
Effet de levier opérationnel avec une croissance à deux chiffres
La qualité des produits et le positionnement sur des programmes majeurs renforcent la visibilité des revenus.
Capex élevé mais stratégique
L’entreprise maintient un niveau d’investissements élevé. À court terme, cela peut limiter la progression du free cash flow, mais à long terme, cela consolide son avantage concurrentiel.
Néanmoins, le cycle reste par nature cyclique. Tout ralentissement des livraisons, notamment sur des programmes comme le F-35, pourrait affecter la dynamique.
📈 Valorisation et analyse technique : prudence requise
Multiples exigeants
Avec un PER supérieur à 60x et un PER forward au-delà de 50x, le titre se valorise comme une société technologique à forte croissance plutôt qu’un fabricant de composants aéronautiques.
Même en supposant une croissance annuelle du BPA dans le haut de la fourchette des “teens”, ces multiples intègrent un scénario très optimiste : poursuite du cycle haussier, absence de perturbations majeures et maintien des budgets défense.
Momentum puissant mais vulnérable
Sur le plan technique, le titre évolue à des sommets historiques, nettement au-dessus de ses moyennes mobiles long terme.
Source: xStation5
La forte distance par rapport à la moyenne mobile 200 jours peut attirer les investisseurs “momentum”, mais augmente également la vulnérabilité en cas de retournement du sentiment.
⚠️ Principaux risques à surveiller
Plusieurs facteurs pourraient remettre en question le scénario actuel :
-
Volatilité des dépenses militaires
-
Retards dans les grands programmes aéronautiques
-
Pressions concurrentielles
-
Maintien d’un capex élevé en cas de ralentissement
-
Escalade des tensions commerciales et impact des droits de douane
En définitive, Howmet Aerospace présente un profil opérationnel remarquable, soutenu par une forte génération de cash et un bilan assaini. Toutefois, la valorisation actuelle implique une exécution sans faille et un environnement macro favorable.
Le potentiel futur dépendra principalement de la durabilité du cycle aéronautique et défense, ainsi que de la capacité du groupe à maintenir un rythme élevé de croissance des bénéfices.
❓ FAQ
Pourquoi Howmet Aerospace progresse-t-elle autant ?
La société bénéficie d’un cycle aéronautique et défense favorable, de résultats solides et d’une forte génération de cash.
Les résultats trimestriels étaient-ils supérieurs aux attentes ?
Oui, le BPA ajusté et les revenus ont dépassé le consensus.
La valorisation est-elle excessive ?
Avec un PER forward supérieur à 50x, le marché intègre un scénario très optimiste.
Quels sont les principaux risques ?
Ralentissement du cycle, baisse des budgets défense, retards de programmes ou tensions commerciales.
Le titre peut-il continuer à monter ?
Oui, si la croissance des bénéfices reste robuste et que le cycle reste porteur, mais la marge d’erreur est désormais réduite.
