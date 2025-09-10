Inditex connaît une remontée après la publication de ses résultats financiers.

Inditex (ITX.ES), propriétaire de marques telles que Zara, Bershka et Massimo Dutti, a présenté des résultats très solides pour le premier semestre 2025, ce qui a suscité une très forte réaction du marché et une augmentation de 5,9 % du cours de son action, la plus forte depuis avril de cette année. La société a confirmé une augmentation de 1,6 % de son chiffre d'affaires à/a, à 18,36 milliards d'euros, et un début positif pour le troisième trimestre : entre début août et le 8 septembre, la demande à taux de change constants a augmenté de 9 %. La reprise de la demande est également évidente grâce aux ventes record des dernières collections et à des politiques efficaces de gestion des stocks. Cependant, les résultats d'exploitation du premier semestre n'ont que partiellement répondu aux attentes du marché. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'EBIT s'est élevé à 3,57 milliards d'euros (+0,9 % a/a), légèrement au-dessus du consensus de 3,56 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires et le bénéfice net ont été légèrement inférieurs aux prévisions : 18,36 milliards d'euros contre 18,52 milliards d'euros attendus, et 2,79 milliards d'euros (prévision : 2,82 milliards d'euros). La société a maintenu une marge brute élevée de 58,3 % contre des prévisions de 58,2 %, et l'EBITDA a augmenté pour atteindre 5,11 milliards d'euros (+1,5 % a/a, conformément aux prévisions). Les marques Stradivarius, Oysho et Bershka ont enregistré les meilleures performances dans la structure des ventes, avec des hausses significatives en a/a, tandis que Massimo Dutti a enregistré une légère baisse. Les annonces du conseil d'administration ont souligné qu'Inditex s'attend à ce que les taux de change aient un impact négatif de -4 % sur les revenus en 2025 (précédemment prévu à -3 %), en particulier en raison de l'affaiblissement du dollar et du peso par rapport à l'euro. La société table sur une nouvelle accélération de la croissance au second semestre : pour atteindre le consensus, les ventes devraient augmenter de 5,3 % à/a et l'EBIT de 3,2 %, contre 1,7 % au deuxième trimestre. La gestion efficace des coûts d'exploitation et son avantage en matière de logistique mondiale placent Inditex en position de leader par rapport à ses concurrents européens. Résultats financiers et prévisions d'Inditex Chiffre d'affaires : 18,36 milliards d'euros (+1,6 % a/a, prévision : 18,52 milliards d'euros)

EBIT : 3,57 milliards d'euros (+0,9 % a/a, prévision : 3,56 milliards d'euros)

EBITDA : 5,11 milliards d'euros (+1,5 % a/a, prévision : 5,12 milliards d'euros)

Bénéfice net : 2,79 milliards d'euros (+0,8 % a/a, prévision : 2,82 milliards d'euros)

Bénéfice par action : 0,896 euro (prévision : 0,889 euro)

Marge brute : 58,3 % (prévision : 58,2 %)

Chiffre d'affaires de Zara & Zara Home : 13,15 milliards d'euros (+0,9 % a/a)

Pull&Bear : 1,16 milliard d'euros (+3 % a/a)

Massimo Dutti : 895 millions d'euros (-1 % a/a)

Bershka : 1,44 milliard d'euros (+4,1 % a/a)

Stradivarius : 1,33 milliard d'euros (+5,7 % a/a)

Oysho : 389 millions d'euros (+5,7 % a/a)

Nombre de magasins : 5 528 (-2,5 % en glissement annuel, prévisions : 5 547) Prévisions d'Inditex pour le second semestre 2025 Croissance des ventes d'août à septembre : +9 % à taux de change a/a

Consensus : les ventes du second semestre doivent progresser de 5,3 % à taux de change a/a et l'EBIT de 3,2 % à taux de change a/a pour répondre aux attentes des analystes

Impact négatif attendu des taux de change sur le chiffre d'affaires : -4 % (contre -3 % précédemment)

La direction souligne une nouvelle accélération de la croissance grâce à l'optimisation des coûts et à l'avantage logistique Aujourd'hui, pour la première fois depuis juin dernier, l'action Inditex teste la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, qui constitue un obstacle majeur à la tendance baissière à long terme actuelle du titre. Source: xStation

