InPost chute de 6 % suite aux inquiétudes concernant son partenariat avec Allegro 📉

Sur la bourse d'Euronext à Amsterdam, les actions d'InPost (INPST.NL) ont chuté de près de 6 % aujourd'hui après la publication du rapport financier d'Allegro, le géant polonais du commerce en ligne. Bien que les résultats de l’entreprise indiquent des perspectives de croissance positives pour 2025, ils soulèvent également des interrogations sur la collaboration à long terme entre Allegro et InPost, notamment en ce qui concerne les termes de leur partenariat dans l'avenir. Les prévisions de croissance du volume brut de marchandises (GMV) d'Allegro devraient rester dans la fourchette des faibles chiffres à deux chiffres, après une augmentation de 11 % en 2024.

Malgré les perspectives optimistes, la décision d'Allegro d'intensifier ses investissements dans son propre réseau de casiers à colis, dans le cadre de sa préparation à un potentiel nouveau contrat au-delà de 2027, a suscité des inquiétudes quant à la position future d'InPost. La question clé reste de savoir si InPost conservera son rôle dominant en tant que partenaire de livraison d'Allegro, étant donné la stratégie d'Allegro qui consiste à développer son propre réseau de casiers pour gagner plus de flexibilité une fois que l'accord actuel avec InPost expirera à la fin de l'année 2027. Les analystes de Barclays se sont penchés sur la situation, déclarant : « Nous supposons que ces initiatives d'Allegro visent à accroître sa flexibilité stratégique lorsque l'accord actuel avec InPost expirera à la fin de 2027. Cependant, nous croyons toujours que c'est le consommateur qui décide finalement de l'option de livraison préférée, et InPost reste le réseau le plus dense et le plus ouvert, un véritable guichet unique pour toutes les commandes en ligne, pas seulement celles d'Allegro, offrant la meilleure qualité. » Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Des préoccupations concernant la période post-2027 sont apparues, notamment la possibilité qu'Allegro développe un réseau de casiers suffisamment large pour réduire la priorité d'InPost lors du passage à la caisse. Toutefois, les analystes de Barclays ont souligné que cela ne constituait pas leur scénario de base, car InPost conserve encore une part importante du marché.

Néanmoins, tout changement dans les préférences des consommateurs et la potentielle priorisation du réseau de livraison interne d'Allegro pourrait affecter la valorisation à long terme d'InPost, surtout si l'entreprise devait réduire sa dépendance à Allegro dans les années à venir. InPost (INPST.NL) Les actions d'InPost sont tombées en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), ce qui signale un renversement potentiel de tendance, passant de haussier à baissier. Le prochain niveau de support clé se situe autour de 13,6 € par action, ce qui coïncide également avec le retracement de Fibonacci à 38,2 % de la tendance haussière depuis 2022.

Source: xStation5

