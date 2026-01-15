-
Goldman Sachs surprend positivement sur le BPA, mais déçoit sur les revenus et voit ses coûts augmenter.
Morgan Stanley dépasse les attentes sur le BPA et le chiffre d’affaires, porté par le trading et la gestion de patrimoine.
Les réactions boursières en pré-marché restent prudentes et volatiles.
Les deux banques augmentent ou maintiennent le dividende, signalant une confiance mesurée.
Le secteur reste sensible au contexte macro et aux taux élevés plus longtemps.
Deux poids lourds de la banque d’investissement ont publié leurs résultats avant l’ouverture de Wall Street, offrant une lecture contrastée de l’environnement financier. En pré-marché, Goldman Sachs cède environ 1.5%, tandis que Morgan Stanley a brièvement progressé de plus de 1% avant d’effacer ses gains. Les chiffres révèlent des performances opérationnelles solides, mais aussi des points de vigilance, notamment sur les revenus et les coûts.
🏦 Morgan Stanley : dépassement des attentes, mais prudence sur les profits
Résultats supérieurs au consensus
Morgan Stanley a livré une publication globalement positive. Le bénéfice par action (BPA) atteint 2.68 dollars, au-dessus des 2.41 attendus, tandis que le chiffre d’affaires s’établit à 17.9 milliards de dollars, légèrement supérieur au consensus (17.7 milliards). Le résultat net ressort à 4.4 milliards de dollars.
Ces chiffres traduisent une hausse des revenus par rapport aux trimestres précédents, malgré une légère contraction du bénéfice, suggérant une normalisation des marges dans certains métiers.
Segments moteurs et politique de dividende
Les meilleures performances proviennent du trading et de la gestion de patrimoine/capitaux, confirmant la résilience des activités récurrentes. Le conseil d’administration a maintenu le dividende trimestriel à 1 dollar par action, inchangé sur les deux derniers versements, signe de stabilité financière.

💼 Goldman Sachs : forte surprise sur les profits, mais revenus en retrait
BPA nettement au-dessus des attentes
Goldman Sachs affiche une surprise très positive sur le BPA, à 14 dollars contre 11.6 attendus, soit une hausse d’environ 15% sur un trimestre. En revanche, les revenus déçoivent, à 13.45 milliards de dollars, inférieurs au consensus (14.5 milliards) et en repli d’environ 10% par rapport au trimestre précédent.
Gestion d’actifs et conseil en soutien, coûts en hausse
Les revenus de la gestion d’actifs et du conseil ressortent comme les principaux moteurs, avec une croissance de 25% sur un an pour chacun. Le point d’attention majeur concerne les charges d’exploitation, en hausse de 18% sur un an au T4, ce qui pourrait peser sur la trajectoire de rentabilité si la dynamique de revenus ne s’améliore pas.
Le conseil a toutefois relevé le dividende de 4 à 4.5 dollars par action, traduisant une confiance dans la génération de cash.
GS.US (D1)

📉 Réaction du marché et lecture sectorielle
Pré-marché hésitant
La réaction initiale illustre l’équilibre fragile entre bonnes surprises et inquiétudes structurelles. Goldman Sachs recule malgré un BPA robuste, les investisseurs se focalisant sur la faiblesse des revenus et la hausse des coûts. Morgan Stanley, mieux alignée sur les attentes, peine néanmoins à conserver ses gains, reflet d’un sentiment sectoriel prudent.
Contexte macro toujours déterminant
Le secteur bancaire reste exposé à un environnement de taux élevés plus longtemps, à la volatilité des marchés et à la sélectivité des flux d’investissement. Les performances des activités de trading et de gestion d’actifs demeurent clés pour soutenir les résultats dans les prochains trimestres.
❓ FAQ
Pourquoi Goldman Sachs recule malgré un BPA élevé ?
Le marché sanctionne surtout la déception sur les revenus et la hausse des coûts, perçues comme des risques pour la rentabilité future.
Morgan Stanley est-elle mieux positionnée ?
Oui, grâce à un dépassement du consensus sur BPA et revenus, et à la solidité de la gestion de patrimoine.
Les dividendes sont-ils un signal positif ?
Oui, ils indiquent une confiance mesurée des conseils d’administration dans la génération de trésorerie.
Quels segments ont le mieux performé ?
Le trading et la gestion d’actifs/conseil ont été les principaux moteurs.
Que surveiller pour la suite ?
L’évolution des revenus, la discipline des coûts et l’impact des conditions macro sur l’activité de marché.
