Kering renforce sa direction avec de nouvelles nominations Le groupe de luxe Kering a annoncé lundi la nomination de Cédric Charbit au poste de directeur général de Saint Laurent et de Gianfranco Gianangeli en tant que directeur général de Balenciaga, à compter du 2 janvier 2025. Ces changements font partie de la stratégie du groupe pour se relancer après plusieurs années de difficulté. Les deux nouveaux directeurs généraux seront directement rattachés à Francesca Bellettini, qui est directrice générale adjointe de Kering, en charge du développement des maisons. Elle occupait jusqu’à présent également le poste de directrice générale de Saint Laurent. Un renforcement stratégique de l’organisation de Kering Dans un communiqué, le PDG de Kering, François-Henri Pinault, a exprimé sa confiance dans ces nouvelles nominations, soulignant que ces changements "renforcent encore davantage l’organisation" du groupe. Pinault a ajouté que l’équipe de direction actuelle, avec Francesca Bellettini pleinement consacrée à son rôle et Jean-Marc Duplaix nommé directeur général adjoint chargé des opérations et des finances, est bien positionnée pour relever les défis actuels du secteur du luxe et assurer une croissance à long terme pour le groupe. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Cédric Charbit, qui a rejoint Kering en 2012, était depuis 2016 directeur général de Balenciaga. Son expertise en gestion de marques de luxe sera un atout pour relancer Saint Laurent. Gianfranco Gianangeli, quant à lui, possède une vaste expérience dans le secteur du luxe, ayant travaillé pour plusieurs maisons françaises et italiennes. Jusqu’à présent, il occupait le poste de directeur commercial de Saint Laurent. Ces profils expérimentés devraient permettre à Kering de redresser la barre après une période difficile pour certaines de ses marques phares. Des changements de direction pour relancer Gucci Le groupe a également entrepris d’autres changements importants dans sa direction ces derniers mois. Kering a nommé Stefano Cantino, ancien cadre de LVMH, au poste de directeur général de Gucci, marque emblématique du groupe, en grande difficulté. Cantino prendra ses fonctions le 1er janvier 2025 et succédera à Jean-François Palus, qui avait été nommé de manière transitoire à la tête de Gucci en juillet 2023 pour mettre en œuvre un plan de redressement. Kering traverse une période difficile. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré une baisse de 15% de ses ventes par rapport à l'année précédente, principalement en raison des problèmes rencontrés par Gucci. Kering a prévenu que son résultat opérationnel courant pourrait être divisé par deux, avec des prévisions pour 2024 estimant le montant à seulement 2,5 milliards d'euros, contre 4,7 milliards d'euros en 2023. Si ces prévisions se confirment, cela représenterait le plus bas niveau depuis 2016. Source : AFP

