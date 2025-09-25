Automobile KMX (CarMax) -24% : Après des résultats du T2 inférieurs aux attentes, avec un BPA de 0,64 dollar (contre un consensus de 1,05 dollar) et des revenus de 6,59 milliards de dollars (contre une estimation de 7,02 milliards de dollars). Les ventes de véhicules d'occasion au détail ont reculé de 5,4 % et les ventes comparables en magasin de 6,3 %. La provision pour pertes sur prêts a augmenté de 71,3 millions de dollars pour couvrir les pertes sur les prêts existants. Énergie RIG (Transocean) -14% : Après avoir fixé le prix de son offre secondaire de 125 millions d'actions à 3,05 dollars, contre un cours de clôture de 3,64 dollars.

OKLO (Oklo Inc.) -10% : Initiée à Neutre avec un objectif de cours de 117 dollars chez Goldman Sachs. La banque note qu'OKLO avance dans le développement de son réacteur nucléaire rapide refroidi au sodium, avec un objectif de commercialisation fin 2027/début 2028, mais souligne que le modèle "posséder et exploiter" dans les petits réacteurs modulaires (SMR) comporte des risques financiers bien plus élevés et une intensité capitalistique accrue. Technologie CIFR (Cipher Mining) -9% : Après avoir annoncé que Google (GOOGL) recevra des bons de souscription pour acheter environ 24 millions d'actions de Cipher dans le cadre d'un accord d'hébergement d'IA de 10 ans avec Fluidstack, évalué à environ 3 milliards de dollars. Les actions ont inversé leur tendance à la baisse après l'annonce d'une offre proposée de 800 millions de dollars de notes senior convertibles à 0 %. Matières premières FCX (Freeport-McMoRan) -5% : Prolonge les pertes de la veille après une chute de près de 17 % mercredi, suite à l'incident tragique de coulée de boue sur le site de la mine Grasberg Block Cave et à la révision à la baisse des prévisions. Technologie (Logiciels) BE (Bloom Energy) -5% : Chute marquée pour le troisième jour consécutif (baisse de 10 % chacun des deux derniers jours). Rappel : Jefferies a déclassé l'action à Sous-performance avec un objectif de 31 dollars.

ORCL (Oracle) -3% : Initiée à Vendre chez Rothschild & Co Redburn avec un objectif de 175 dollars, la banque estimant que le marché surestime considérablement la valeur des revenus cloud de l'entreprise. Industrie FUL (H.B. Fuller) -3% : Les actions ont chuté après les résultats du T3, avec des revenus en baisse de 2,8 % d'une année sur l'autre à 892 millions de dollars (contre une estimation de 893,9 millions de dollars). L'EBITDA ajusté du T3 a augmenté de 3 % d'une année sur l'autre, principalement grâce à l'impact net des prix et des coûts des matières premières. La société prévoit une baisse des revenus pour l'exercice 2025 de 2 % à 3 % et une croissance organique des revenus de 0 % à 1 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."