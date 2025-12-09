L'argent approche des 60 dollars

L'argent (SILVER) trade aujourd'hui en hausse de près de 2 % avant la décision de la Réserve fédérale américaine prévue demain. Le marché anticipe une baisse des taux de 25 points de base et se positionne de plus en plus en faveur d'un changement de politique plus agressif en 2026, lorsque Kevin Hassett devrait devenir le nouveau président de la Fed. Il devrait mettre en œuvre un cadre de politique monétaire aligné sur les vues de Donald Trump et des membres proches de son administration, notamment Scott Bessent. Bien que les contrats à terme sur l'indice USD (USDIDX) aient légèrement progressé au cours des dernières séances, l'argent continue de subir une pression très forte à la hausse. Après chacune des deux dernières corrections, la demande est rapidement revenue, d'abord après la chute à 45 $ l'once, puis après le recul à 48 $ l'once. Le marché se dirige désormais vers la zone psychologiquement importante des 60 $ l'once, même si les ETF ont réduit leurs avoirs de 4,76 millions d'onces troy d'argent lors de la dernière séance, ramenant les achats nets de cette année à 127,6 millions d'onces, soit la plus forte baisse journalière depuis le 24 octobre. Les prévisions positives du géant industriel Heraeus soutiennent également le sentiment. Principaux enseignements des perspectives 2026 de Heraeus Heraeus prévoit que l'or atteindra 5 000 dollars l'once en 2026, la reprise reprenant après une phase de consolidation alimentée par les achats des banques centrales, la baisse des taux d'intérêt réels et les inquiétudes concernant la domination budgétaire des États-Unis.

L'argent devrait se négocier dans une fourchette de prix de 43 à 62 dollars l'once, mais l'affaiblissement de la demande sur les marchés du photovoltaïque, de la bijouterie et de l'argenterie signifie que le métal dépendra très des flux d'investissement.

Les achats des banques centrales restent un pilier essentiel du soutien à l'or, et la tendance à la dédollarisation se poursuit. De nombreuses banques centrales prévoient d'augmenter leurs réserves d'or tout en réduisant leur exposition au dollar américain.

La demande d'investissement reste très forte : les ventes de lingots et de pièces continuent d'augmenter, et les avoirs des ETF ont augmenté de 18 % en 2025, bien qu'ils restent inférieurs au pic de 2020, ce qui laisse une marge pour des achats supplémentaires.

Heraeus met en garde contre le fait que la domination budgétaire des États-Unis (augmentation des dépenses publiques et pression politique pour maintenir les taux bas) pourrait maintenir les taux d'intérêt réels à un niveau négatif, ce qui, historiquement, soutient les prix de l'or.

Une éventuelle récession américaine en 2026 reste un risque baissier, en particulier pour les métaux du groupe platine (PGM), car les indicateurs du marché du travail s'affaiblissent et la courbe des taux ne s'inverse pas, ce qui laisse présager une détérioration des perspectives économiques.

La demande de platine, de palladium et de rhodium pourrait encore baisser en raison du recul des ventes de véhicules à moteur à combustion, tandis que le ruthénium reste soutenu par la demande de disques durs liée à l'expansion des centres de données.

La forte hausse du cours de l'argent en 2025 a été alimentée par une liquidité restreinte et des achats importants par les ETF et les détaillants , plutôt que par la demande industrielle, ce qui suggère que le marché pourrait avoir besoin de temps pour se stabiliser.

, plutôt que par la demande industrielle, ce qui suggère que le marché pourrait avoir besoin de temps pour se stabiliser. La demande en argent du secteur photovoltaïque devrait baisser en 2026 pour la première fois depuis des années , en raison de l'accélération des économies et du ralentissement très marqué de la croissance des installations en Chine.

, en raison de l'accélération des économies et du ralentissement très marqué de la croissance des installations en Chine. Les prix élevés continuent de freiner la demande mondiale de bijoux et d'argenterie en argent, en particulier en Inde, qui représente la majeure partie de la demande dans ces catégories.

Le recyclage de l'argent devrait augmenter en 2026, les prix plus élevés incitant à la récupération, tandis que l'offre minière devrait augmenter modestement parallèlement à la hausse de la production d'or, de cuivre et de zinc.

Pour l'argent, les flux d'investissement restent le principal moteur directionnel : les entrées peuvent faire grimper les prix, mais elles ont été volatiles et les primes élevées sur les pièces peuvent limiter l'activité de détail.

Heraeus souligne que l'argent reste une version à bêta plus élevé de l'or, ce qui signifie que si la reprise de l'or se poursuit, l'argent devrait suivre avec une volatilité nettement plus élevée. ARGENT (intervalle D1) Source: xStation5

