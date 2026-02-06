L'argent bondit de 5% 📈

L'argent (SILVER) affiche une hausse de plus de 5 % aujourd'hui, tandis que l'or (GOLD) rebondit d'environ 2,5 % pour atteindre près de 4 900 dollars l'once, soutenu par l'amélioration du sentiment de risque mondial. L'argent est passé d'environ 64 dollars à plus de 74 dollars l'once, et à ce stade, cette évolution semble être davantage motivée par des facteurs techniques que par des facteurs fondamentaux.

Les données de Reuters indiquent que les analystes ont relevé leur prévision moyenne du prix de l'argent pour 2026 à 79,50 dollars l'once. Hier, l'argent a chuté d'environ 12 % et le CME (le marché à terme américain des métaux, COMEX) a augmenté les exigences de marge pour les contrats à terme sur l'argent de 15 % à 18 %. Cela a directement augmenté le coût de détention des positions et contraint certains investisseurs à clôturer leurs trades.

JPMorgan a averti que les valorisations élevées de l'argent rendent le marché particulièrement vulnérable à des ventes massives lors de périodes d'aversion au risque. Récemment, le renforcement du dollar américain a été l'un des principaux facteurs défavorables.

Le dollar oscille toujours aujourd'hui près de ses plus hauts niveaux depuis deux semaines, ce qui est historiquement négatif pour les métaux précieux. D'autre part, les indicateurs plus faibles du marché du travail américain publiés hier (JOLTS, demandes d'allocations chômage et rapport Challenger) pourraient réduire la dynamique du dollar, surtout si les chiffres publiés aujourd'hui par l'université du Michigan (confiance des consommateurs et anticipations d'inflation) renforcent le scénario d'un ralentissement économique.

La Chine a également connu de graves perturbations sur son marché local de l'argent. Le fonds UBS SDIC Silver Futures a encore chuté de 10 % (sa limite quotidienne) et les transactions ont été suspendues. Le produit est désormais inférieur de plus de 40 % à son pic du 26 janvier, mais il se négocie toujours avec une prime d'environ 29 % par rapport à sa valeur liquidative (VL).

Par ailleurs, les analystes de Julius Baer ont souligné la baisse de la demande industrielle, notamment de la part des fabricants de panneaux solaires, et la faiblesse de la demande en bijoux, qui pourraient limiter les possibilités d'un rebond durable. CME a également annoncé le lancement prévu de nouveaux contrats à terme sur l'argent de 100 onces le 9 février (sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires), ce qui pourrait accroître l'activité du marché mais aussi augmenter la volatilité à court terme.

Graphiques de l'argent et de l'or (D1)



Source: xStation5



Source: xStation5

La dernière fois que l'argent a connu une fluctuation de cette ampleur, c'était en mars 2020, lors du krach lié à la COVID. Tous les indicateurs suggèrent que la volatilité devrait rester élevée à court terme.

Source: Bloomberg Finance L.P. XTB Research

À l'heure actuelle, l'argent et l'or évoluent presque en tandem, avec une corrélation atteignant des niveaux historiquement élevés.

Source: Bloomberg Finance L.P. XTB Research