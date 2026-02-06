L'argent bondit de 5% 📈

L'argent (SILVER) affiche une hausse de plus de 5 % aujourd'hui, tandis que l'or (GOLD) rebondit d'environ 2,5 % pour atteindre près de 4 900 dollars l'once, soutenu par l'amélioration du sentiment de risque mondial. L'argent est passé d'environ 64 dollars à plus de 74 dollars l'once, et à ce stade, cette évolution semble être davantage motivée par des facteurs techniques que par des facteurs fondamentaux.
Les données de Reuters indiquent que les analystes ont relevé leur prévision moyenne du prix de l'argent pour 2026 à 79,50 dollars l'once. Hier, l'argent a chuté d'environ 12 % et le CME (le marché à terme américain des métaux, COMEX) a augmenté les exigences de marge pour les contrats à terme sur l'argent de 15 % à 18 %. Cela a directement augmenté le coût de détention des positions et contraint certains investisseurs à clôturer leurs trades.
- JPMorgan a averti que les valorisations élevées de l'argent rendent le marché particulièrement vulnérable à des ventes massives lors de périodes d'aversion au risque. Récemment, le renforcement du dollar américain a été l'un des principaux facteurs défavorables.
- Le dollar oscille toujours aujourd'hui près de ses plus hauts niveaux depuis deux semaines, ce qui est historiquement négatif pour les métaux précieux. D'autre part, les indicateurs plus faibles du marché du travail américain publiés hier (JOLTS, demandes d'allocations chômage et rapport Challenger) pourraient réduire la dynamique du dollar, surtout si les chiffres publiés aujourd'hui par l'université du Michigan (confiance des consommateurs et anticipations d'inflation) renforcent le scénario d'un ralentissement économique.
- La Chine a également connu de graves perturbations sur son marché local de l'argent. Le fonds UBS SDIC Silver Futures a encore chuté de 10 % (sa limite quotidienne) et les transactions ont été suspendues. Le produit est désormais inférieur de plus de 40 % à son pic du 26 janvier, mais il se négocie toujours avec une prime d'environ 29 % par rapport à sa valeur liquidative (VL).
Par ailleurs, les analystes de Julius Baer ont souligné la baisse de la demande industrielle, notamment de la part des fabricants de panneaux solaires, et la faiblesse de la demande en bijoux, qui pourraient limiter les possibilités d'un rebond durable. CME a également annoncé le lancement prévu de nouveaux contrats à terme sur l'argent de 100 onces le 9 février (sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires), ce qui pourrait accroître l'activité du marché mais aussi augmenter la volatilité à court terme.
Graphiques de l'argent et de l'or (D1)
Source: xStation5
Source: xStation5
La dernière fois que l'argent a connu une fluctuation de cette ampleur, c'était en mars 2020, lors du krach lié à la COVID. Tous les indicateurs suggèrent que la volatilité devrait rester élevée à court terme.
Source: Bloomberg Finance L.P. XTB Research
À l'heure actuelle, l'argent et l'or évoluent presque en tandem, avec une corrélation atteignant des niveaux historiquement élevés.
Source: Bloomberg Finance L.P. XTB Research
📈Résumé quotidien : Début de semaine en amélioration : la tech tire les marchés, l’Europe au sommet ⚖️
Wall Street prolonge sa progression ; le NASDAQ 100 rebondit de plus de 1 % 📈
Partia Takaichiego wygrywa wybory w Japonii – powrót obaw związanych z zadłużeniem? 💰✂️
📉 Bitcoin sous pression : simple rebond ou faux espoir du marché crypto ?
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."