Points clés L'argent chute de près de 5 % , passant sous la barre des 50 dollars , ce qui représente sa plus forte baisse journalière depuis avril.

Cette correction fait suite à une vague de FOMO (fear of missing out) chez les investisseurs particuliers, souvent considérée comme un signal contraire par les investisseurs chevronnés.

Parmi les facteurs clés, citons l'atténuation du risque politique américain, le regain d'optimisme commercial entre les États-Unis et la Chine et une rupture technique de la ligne de tendance haussière accélérée.

Cette correction fait suite à une période où des images de files d'attente devant les magasins physiques de lingots ont circulé dans le monde entier, suggérant une montée en flèche de la FOMO (Fear of Missing Out, ou peur de passer à côté) chez les clients particuliers qui n'étaient auparavant pas familiarisés avec les métaux précieux. L'entrée d'investisseurs peu expérimentés sur un marché est souvent considérée comme un signal contraire. Si les fondamentaux sous-jacents du marché restent solides, les reculs sont fréquents, en particulier lorsque plusieurs catalyseurs s'alignent : Atténuation du risque politique aux États-Unis : Des informations ont été publiées hier concernant un accord potentiel entre républicains et démocrates cette semaine, ouvrant la voie à la reprise des activités du gouvernement américain. Cette évolution pourrait éliminer une partie du risque géopolitique du marché.

Optimisme commercial : Donald Trump a déclaré qu'un accord commercial avec la Chine serait « magnifique » et qu'il prévoyait de rencontrer Xi Jinping lors du sommet de l'APEC à la fin du mois.

Évolution des stocks du COMEX : les stocks d'argent du COMEX ont commencé à baisser, une tendance qui pourrait signaler le retour du métal à Londres. L'argent enregistre sa plus forte baisse quotidienne depuis avril. Historiquement, des fluctuations d'une telle ampleur ont été extrêmement rares. Source : Bloomberg Finance LP La baisse des stocks d'argent du COMEX pourrait signifier une normalisation de la situation sur le marché et le retour d'une partie du métal à Londres. Source : Bloomberg Finance LP Analyse technique Le prix recule considérablement aujourd'hui, tombant non seulement sous la barre des 50 dollars l'once, mais dépassant également les pics de 2011. De plus, la ligne de tendance haussière accélérée, amorcée au cours de la seconde moitié du mois de septembre, est en train d'être franchie. Si cette correction devait s'étendre au-delà d'un événement ponctuel de prise de bénéfices, le prochain niveau de soutien clé se situerait autour de 47 dollars l'once, coïncidant avec la moyenne mobile sur 30 jours.



