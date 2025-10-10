⏫🔝L'argent en hausse de 4%.

Points clés L'argent atteint la barre des 50 dollars : l'argent est en hausse de plus de 4 %, luttant pour atteindre une clôture historique au-dessus de 50 dollars après le pic record d'hier.

Signal haussier : le ratio or/argent est en baisse, ce qui suggère un très fort potentiel de hausse pour l'argent, les indicateurs techniques n'indiquant pas encore de niveaux de surachat extrêmes.

Niveaux clés : surveillez la résistance à 55 dollars l'once et le support à 45 dollars l'once en cas de correction.

Hier, l'argent a atteint un nouveau record historique, dépassant les sommets enregistrés au début des années 1980 et en 2011. Cependant, il n'a pas réussi à clôturer au-dessus de 50 dollars l'once. Alors que l'or a connu une correction plus forte hier, l'argent a commencé la matinée de vendredi avec des gains solides. Ces hausses se sont accélérées pour atteindre plus de 3,5 %, le métal se négociant désormais autour de 50,90 dollars l'once, ce qui ouvre la voie à un cours de clôture potentiellement record. Indicateurs techniques et contexte historique En examinant les niveaux actuels de l'argent et ses écarts par rapport aux moyennes clés, nous observons que l'or est cher par rapport aux normes historiques, mais pas encore de manière extrême. En général, une très forte surévaluation de l'argent est indiquée par un écart de cinq fois sa moyenne mobile sur cinq ans, un écart de 4 à 4,5 par rapport à sa moyenne sur un an et un écart de trois fois sa moyenne sur 100 jours. L'argent est actuellement cher, mais aucun signal technique de surachat n'est encore présent. Source : Bloomberg Finance LP, XTB En examinant le ratio or/argent, nous constatons une baisse inférieure à la moyenne sur 10 ans. Ces dernières années, ce ratio est rarement descendu en dessous de cette moyenne. Cependant, si la phase haussière du marché des métaux précieux n'est pas encore terminée, il convient de rappeler le début de la décennie précédente, lorsque l'argent s'était également approché des 50 dollars l'once et que le ratio avait chuté bien en dessous de sa moyenne. En 2011, il est même tombé en dessous de la fourchette moyenne à long terme de 50 à 53 points. En supposant que l'or puisse atteindre 4 200 dollars dans les mois à venir et que le ratio puisse tomber à 70 points, cela impliquerait une valorisation de 60 dollars l'once pour l'argent. À l'inverse, ce ratio fonctionne dans les deux sens : en cas de baisse, l'argent chute généralement plus rapidement que l'or. Une correction de 10 % par rapport aux niveaux actuels de l'or impliquerait un prix de 3 600 dollars pour l'or. Si le ratio venait à atteindre 90, l'argent serait évalué à 40 dollars. Le ratio or/argent est en baisse sous les 80 points, ce qui, si la reprise des métaux précieux se poursuit, pourrait indiquer des perspectives extrêmement optimistes pour l'argent. Toutefois, comme cela a été le cas au cours des quatre dernières années, cela pourrait également être un indicateur à court terme de la surévaluation de l'argent. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Perspectives et niveaux clés L'argent est en hausse de plus de 4 %, ce qui correspond presque aux records enregistrés hier. En supposant que la tendance haussière de l'argent ne soit pas terminée, la forte variation observée depuis 2011 laisse entrevoir des objectifs potentiels de 59 à 60 dollars pour le métal. La résistance forte la plus proche, basée sur l'extension de Fibonacci de 113 %, se situe autour de 55 dollars l'once. En cas de correction, le support devrait se situer près de 45 dollars l'once, ce qui correspond au retracement de 23,6 % de l'ensemble de la vague haussière qui a débuté en avril et qui pourrait culminer près des niveaux actuels.

