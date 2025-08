L'armée américaine annonce un contrat record de 10 milliards de dollars avec Palantir.

Hier, après la clôture du marché, l'armée américaine a annoncé qu'elle consolidait 75 contrats logiciels distincts en un seul contrat à l'échelle de l'armée avec Palantir. Ce nouveau cadre permet à l'armée et à toute autre entité du ministère de la Défense qui le souhaite de passer des commandes d'une valeur maximale de 10 milliards de dollars américains pour des produits Palantir destinés à l'intégration de données, à l'analyse et à l'intelligence artificielle au cours des dix prochaines années. L'armée n'est pas tenue d'utiliser la totalité du montant, mais la structure rationalisée réduit considérablement la bureaucratie et les frais, ce qui permet un déploiement plus rapide des nouvelles technologies auprès des soldats. Il s'agit du plus gros contrat de l'histoire de Palantir et de l'un des plus importants contrats logiciels de l'histoire du Pentagone.

Palantir publiera également ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2025 le lundi 4 août 2025, après la clôture des marchés. Le consensus du marché table sur un chiffre d'affaires d'environ 939 à 940 millions de dollars et un bénéfice par action (BPA) ajusté d'environ 0,14 dollar, ce qui implique une croissance du chiffre d'affaires d'environ 40 % a/a et une croissance des bénéfices de plus de 50 %. Les analystes suivront de près le lancement commercial de la plateforme d'intelligence artificielle (AIP) et la nouvelle structure du contrat avec l'armée pour voir si cela permettra de maintenir les marges d'exploitation au-dessus de 40 %.

Source: xStation 5