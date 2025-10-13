L'avenir d'AMD et de Nvidia influencé par la réglementation. Les actions sont sous pression.

- Loi GAIN AI : La nouvelle loi exige des fabricants de puces, tels que Nvidia et AMD, qu'ils privilégient le marché intérieur avant l'exportation, en particulier vers la Chine. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une stratégie américaine plus large visant à maintenir la supériorité technologique et la sécurité nationale.
Ces dernières années, la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine s'est très intensifiée. Les circuits intégrés avancés utilisés dans l'intelligence artificielle (IA) jouent désormais un rôle clé dans cette confrontation géopolitique et sont désormais considérés comme une ressource stratégique presque au même titre que le pétrole et les matières premières énergétiques.
La puissance croissante de la technologie militaire, des systèmes de surveillance et des solutions d'IA de la Chine a incité les États-Unis à imposer une série de restrictions à l'exportation, notamment l'interdiction de vendre des puces produites par Nvidia, limitant ainsi l'accès de Pékin aux technologies de pointe telles que les puces H100 utilisées, entre autres, pour les calculs avancés d'IA. En réponse à l'escalade des tensions commerciales et technologiques, le Sénat américain a adopté la loi GAIN AI.
Cette législation oblige les fabricants de puces tels que Nvidia et AMD à donner la priorité à la satisfaction de la demande des clients nationaux avant d'exporter leurs produits vers les marchés étrangers, y compris la Chine. Cette loi s'inscrit dans le cadre d'une stratégie américaine plus large visant à maintenir la supériorité technologique dans le secteur de l'IA et à restreindre l'accès de Pékin aux solutions de pointe. Elle répond également à l'intensification de la concurrence pour la domination de l'industrie des semi-conducteurs, un domaine crucial tant pour l'économie que pour la sécurité nationale.
L'administration de Donald Trump, qui a entamé son deuxième mandat en janvier 2025, poursuit sa politique de protection de la domination américaine dans le domaine de l'IA tout en soutenant les fabricants nationaux de semi-conducteurs. Bien que la loi GAIN AI doive encore être approuvée par la Chambre des représentants et signée par le président, elle a déjà suscité des réactions diverses. Ses partisans soulignent la nécessité de protéger les intérêts nationaux, tandis que ses détracteurs mettent en garde contre le risque d'une escalade des tensions du trade et de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.
Les géants tels qu'AMD et Nvidia sont les principaux bénéficiaires de l'essor de la technologie IA. Leurs puces avancées stimulent le développement de l'intelligence artificielle et alimentent la croissance actuelle du marché technologique. Ces entreprises affichent une croissance dynamique de leurs revenus, en particulier sur le marché américain, qui est devenu crucial pour elles. Cependant, des revenus importants proviennent également de Chine et d'autres marchés asiatiques importants tels que Taïwan et Singapour, qui sont de plus en plus exposés aux risques liés à la montée des tensions géopolitiques et aux restrictions à l'exportation.
La loi GAIN AI Act pourrait renforcer la stabilité des ventes sur le marché intérieur, mais limiter simultanément les opportunités d'expansion sur les marchés étrangers, en particulier en Chine. Au cours des prochains trimestres, les entreprises pourraient ressentir une pression pour s'adapter aux nouvelles réglementations, ce qui pourrait ralentir la croissance de leurs revenus en dehors des États-Unis.
Pour les investisseurs, ces changements constituent un défi. Malgré les hausses impressionnantes du cours des actions d'AMD et de Nvidia depuis début 2025, la perspective de nouvelles restrictions à l'exportation et l'incertitude réglementaire croissante pourraient susciter des inquiétudes quant à la stabilité et au potentiel de croissance à long terme de ces entreprises. Cela pourrait entraîner une volatilité accrue du cours des actions et une pression à la vente, en particulier à court terme.
L'avenir d'AMD et de Nvidia dépendra en grande partie de leur capacité à s'adapter avec souplesse à l'évolution rapide des conditions politiques et économiques qui façonnent actuellement le marché mondial des technologies. Ces entreprises doivent non seulement poursuivre leurs innovations technologiques, mais aussi gérer efficacement les risques liés au durcissement des réglementations en matière d'exportation et à la pression géopolitique croissante, en particulier dans un contexte de tensions escaladantes entre les États-Unis et la Chine. Un facteur clé sera leur capacité à adapter leurs chaînes d'approvisionnement, à revoir leurs stratégies commerciales et à développer leurs relations avec leurs clients nationaux, tout en recherchant de nouvelles opportunités d'expansion sur des marchés moins touchés par les sanctions. Les investisseurs devraient suivre de près le processus législatif lié à la loi GAIN AI et les réponses d'AMD et de Nvidia à ces réglementations. Les mesures prises par ces entreprises, telles que la diversification de leurs portefeuilles de produits, les investissements dans la recherche et le développement et la formation de partenariats stratégiques, pourraient être déterminantes pour leur croissance à long terme et leur stabilité financière.
